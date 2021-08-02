扮SMART MONEY角色！外資從台積、中鼎挺到生技新藥

最近期外資連三賣，摜破萬七與季線後，政府相關資金與內資進場拉抬，顯示外資對於上市櫃公司有舉足輕重的影響力，從過去台積電、中鼎工程一路到現在最夯的生技產業無一例外。

台積電從 1986 年荷蘭飛利浦與工研院簽約合資成立半導體製造公司，從一個 100 多人、資本額 13 億元的小公司，成長為 5 萬多人、市值 12 兆的重量級企業，荷蘭飛利浦的相挺與遵守合資契約，扮演恰如其分的董事角色，功不可沒。而台積電掛牌當時外資的占比 26.33%，到了金融風暴外資持有 58%，到現在外資持有 76% 以上，一路以來扮演了「Smart Money」的角色，力挺出台積電「護國神山」地位，其中 97 年赴美發行存託憑證 (ADR) 也吸引大量外資挹注。

另一個令人津津樂道的故事就是大家熟知的外資摩根士丹利投資中鼎工程 (9933-TW)。15 年前，外資摩根士丹利收購中鼎工程 19.9% 股份，成為最大股東，中鼎外資持股比來到 51%。當時摩根士丹利即表示，幾個月的評估、持續拜訪，才決定投資中鼎，「未來將利用摩根士丹利的全球資源，協助中鼎持續成長。」在中鼎的案例中，外資不僅做為長期投資人，更利於提升國際能見度，拓展亞洲、中東等地國際的大型工程，成為台灣第一的國際級統包工程公司。對外資有號召力與溝通能力的中鼎集團總裁余俊彥更入選 2020 年「台灣 CEO 100 強」第 45 名，在董事長任內總股東報酬率為 519％；市值增加了新台幣 442 億元。

隨著近期有關國內生技產業搶攻海外市場的媒體專題報導增加，明顯感受外資目光開始瞄準台灣內部具爆發力的生技新藥產業。研發出全球第一個核准用於 PV (紅血球增多症) 第一線用藥 P1101 的藥華醫藥 (6446-TW)，外資持股比例從 5.2% 一路逐年增加，今年已達 14.4%。市場人士指出外資加碼的兩大關鍵時間點，分別是 2018 年公司拿歐盟藥證前、列入 MSCI 大摩指數之際，受富蘭克林坦伯頓、黑石集團、Vanguard 集團等關注。第二波是公司獲得美國藥證前，投資人看好 P1101 在美銷售潛力，再次出手加碼提升持股。

資料來源: 股市觀測網站 股狗網

今年下半年，藥華藥新藥 P1101 在美國、日本、韓國藥證進程上都有重大斬獲，尤其在今年 5 月完成美國藥證申請補件後，包括美國普信集團 (T. Rowe Price)、Baker Brothers、RA Capital 等知名國際機構都開始關注預計完成審查獲得美國藥證的日期為 11 月 13 日 (PDUFA 日) ，甚至力拱公司進軍美國掛牌。由於過去 23 年都沒有 ET 藥品進入美國臨床試驗，P1101 進行中的 ET 多國多中心三期臨床試驗在美國收案，也因此受到華爾街矚目。

2021 上季 (Q2) 外資只進不出，增持藥華近千張外，沒有一家減持手中部位。同時，今年藥華藥今年股東會，外資投票率罕見破 9 成，高達 95.9%，投票結果對董事會及 11 位提名候選人的支持度達七成，展現外資對藥華藥營運和長遠獲利能力的高度關注。

藥華藥表示，P1101 已在超過 30 個歐洲國家、台灣及以色列上市銷售，預計年底前獲得美國及韓國藥證。PV 在美國是開發中的市場，唯一的競爭藥品是使用於二線的 Jakafi，年銷售額 7 億美金，每年成長率 20%。藥華藥的 P1101 屬一線用藥，市場 (病人數) 是二線的三倍多。預計上市後半年內獲得廣泛的醫療保險，預計上市後會為 MPN 市場增添不少競爭力。