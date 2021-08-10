中鼎旗下京鼎工程承攬漳州奇美ABS生產基地完工

中鼎 (9933-TW) 集團擁有豐富的全球煉油石化建廠統包經驗與實績，旗下京鼎工程建設公司承攬漳州奇美化工中國大陸漳州 ABS/AS 樹脂廠完工，預計第一批產品 9 月產出，並將接續進行擴廠工程。

奇美化工中國大陸漳州 ABS/AS 樹脂廠年產合計 60 萬噸，新廠新建統包由京鼎工程建設公司承攬，先期年產合計 45 萬噸 ABS/AS 已於 2021 年 5 月機械竣工，7 月投產試運行，預計第一批產品將於 9 月產出。

同時，奇美化工中國大陸漳州 ABS/AS 樹脂廠後續 15 萬噸 ABS/AS 擴建工程已緊接著展開，預計 2023 年 7 月量產，屆時年總產能可達 60 萬噸，將成為全球領先的 ABS 生產基地，除滿足當地家電、汽機車等行業對 ABS 塑膠日益增長的需求，並可帶動上下游產品和產業發展，促進經濟繁榮。

京鼎工程建設董事長張鐵石表示，自 2012 年即與奇美展開合作，經由本案的成功執行，協助奇美進一步拓展大陸市場，實現產品多元化、高質化、高值化目標，並鞏固其全球領先 ABS 供應商地位。

中鼎集團與奇美擁有良好合作關係，先後在鎮江承攬 ABS、HIPS、以及 SSBR 等統包工程，並以優異的執行成果，接續獲得本案漳州 ABS/AS 統包工程。漳州為奇美集團在中國大陸的第二個生產基地，位於福建漳州古雷港經濟開發區，該開發區為中國大陸七大石化基地之一，除能就近供應本案所需苯乙烯與丁二烯原料，亦同時提供完善的天然氣、工廠空氣、氮氣、蒸汽及汙水處理等園區公用資源，協助節省大量建設投資和運作成本。