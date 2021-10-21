〈陸港盤後〉地產股提振大金融板塊 上證指數收盤小漲

陸股周四 (21 日) 小幅收高，在北京監管高層針對地產局勢表態後，投資人憂慮緩解，提振地產、銀行等大金融板塊。煤炭股午後反彈，也帶領漲勢。

截至收盤，上證指數漲 0.22%，收 3594.78 點，深成指數跌 0.05%，報 14444.86 點，創業板指數跌 0.17%，報 3279.86 點。兩市合計成交 9930 億元人民幣，較前期縮減，北向資金淨流入 101.54 億元。

類股部分，大金融板塊走高，保險類股強升，中國平安漲近 6%，中國人壽漲近 5%。煤炭板塊強彈，安源煤業、上海能源、冀中能源等衝上漲停。半導體、電力板塊跌幅居前。

中國副總理劉鶴周三稱，目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，穩定了市場情緒。

港股周四開高走低，午後跌幅擴大。截至收盤，恒生指數跌 0.45%，報 26017.53 點，國企指數跌 0.03%，紅籌指數漲 0.34%。

地產股隨消息面走強，融創中國漲超 10%，龍湖集團、旭輝控股集團、合生創展集團漲幅均超過 7%。但「恒大系」領跌，中國恒大跌 12.54%，恒大物業跌 8.01%，先前恒大與合生創展的協商破局，恒大的流動性再受質疑。

恒生科技指數走弱，跌近 1%，拖累港股指數。其中，美團跌近 2%，小米跌 1.54%。

近期陸股一直存在回調預期，三大指數也連續兩天衝高回落。展望後市，華鑫證券指出，目前上證指數接近 3600 點，上方存在有 20-30 天線壓力位，從行情角度看，目前三大指數分時均出現了超賣的情況，值得投資者警惕。

安信證券表示，展望四季度，預計仍將維持寬貨幣和結構性寬信用格局。具體配置上，建議收縮周期板塊配置，高估值高景氣的高端製造板塊分母端也有一定壓力，但中長期景氣度仍存。大消費板塊中，消費升級仍是長期主題，經過前期調整後目前估值也逐步可接受，具有一定配置價值。