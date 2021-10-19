〈陸港盤後〉降準傳言四起 上證收高0.7%

A 股三大指數開盤漲跌不一，創業板指在寧德時代跳空越過每股人民幣 600 元大關的激勵之下開盤漲勢最大，而上證與深證則是開低後立即拉升。保險、白酒類股反彈是拉抬上證持續上漲的主要動力，也帶動上證終場幾乎收在最高。

市場預期第四季中國人行可能會迫於經濟下滑的壓力而降準，再加上跨境理財通第一批業務公告，深圳、廣州分別有 20 家銀行入選，是刺激保險類股上漲的主要因素。

不過穆迪一口氣調降中國七家地產開發商信評或展望，導致地產類股表現相對疲弱，不少地產類股應聲走跌。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 9733 億元，日減 3%，又再度跌破兆元水準。

港股方面，受到美股、A 股上漲的帶動下，港股延續上周的反彈走勢，市場利多消息不斷，小米 (1810-HK) 創辦人雷軍表示小米自家的電動車有機會 2024 年上半年提早問市，目前一切進度超出他的預期，小米股價大漲約 6%。

此外，摩根士丹利預計，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 第三季營收將年增 64%，達人民幣 53 億元，並指出嗶哩嗶哩具有用戶增長和非遊戲領域的優勢，對其美股保持加碼評等和每股 100 美元的目標價。嗶哩嗶哩港股狂飆逾 10%，成為恒生科技指數的領頭羊。

截至收盤，上證綜指上漲 0.7%，報 3593.15 點；科創 50 指數上揚 1.05%，報 1366.79 點；深證成指上漲 1.04%，報 14499.77 點；創業板指收高 0.64%，報 3297.29 點。

恒生指數上揚 1.43%，報 25774.03 點、恒生科技指數大漲 3.09%，報 6519.44 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 39.06 億元，其中滬股通買超人民幣 17.55 億元，深股通買超人民幣 21.51 億元。

法人觀點

國泰君安認為，市場關注焦點將再次回到基本面，第三季季報業績延續高成長的企業股價表現會較好。寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等新能源核心龍頭將領漲同族群，而在這些題材龍頭的帶動之下，投資人可順著這個方向尋找漲幅落後的其它高成長龍頭股，如新能源車、太陽能、電力儲存等題材。另外，煤炭、非鐵金屬漲價概念股第三季財報有機會超出預期，也可逢低關注。

