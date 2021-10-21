【遠東商銀】預期BOE即將升息，英鎊獲支撐！

◆USD/JPY

日本財務省周三公布的貿易數據顯示，9 月貿易逆差為 6,228 億日圓，其中出口同比增長 13.0%，其增長幅度減弱至七個月來最慢，且進口則較去年同期激增 38.6%，進口目前已連續八個月增長，隨著日圓走軟及油價飆升正使得資源匱乏的日本成本日益升高，同時也加劇人們對疫情所致全球供應鏈中斷可能破壞脆弱經濟復甦的擔憂。與此同時美國指標 10 年期公債收益率觸及五個月來新高，隨著長期美債收益率上升，提高了這些資產對日本投票的吸引力，連帶提振美元兌日圓升至 114.69 為 2017 年 11 月以來高點。

隨著日圓持續走低，使得日本內閣官房副長官磯崎仁彥發出警告，政府將仔細關注匯市動向，令日圓跌勢放緩。稍早美國聯邦儲備理事會 (FED) 公布最新經濟報告匯編褐皮書中表示，經濟活動以溫和至適度的步伐增長，但 FED 理事夸爾斯稱，雖然現在是開始縮減購債計劃，但面對明年可能消退的高通脹，開始升息仍為時過早，推低美元兌日圓至 114.06 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.70-90，阻力於 114.30-50。

◆EUR/USD

紐西蘭消費者物價以 10 年來最快速度上漲，增強市場對紐西蘭央行 (RBNZ) 加息的理據，與此同時人們也期待澳洲會有類似情況，且利率市場顯示澳幣於 2023 年底前將升息 100 個基點，開始積極挑戰澳洲央行 (RBA)2024 年之前都將維持利率不變的意圖。據國際貨幣基金組織(IMF) 中國部負責人伯杰爾認為，中國恆大危機給該國經濟帶來的風險目前已得到遏制，緩和投資人避險意願，提振澳、紐元等風險貨幣走升，連帶支撐歐元兌美元自 1.1615 低點上漲。

歐盟統計局公布歐元區 19 國 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 月率及年率分別上漲 0.5% 及 3.4%，與市場預期一致，但因服務貿易出現赤字，歐元區 8 月經常帳盈餘急劇下降至 134 億歐元，不過德國 9 月生產者物價指數 (PPI) 月率及年率分別上漲 2.3% 及 14.2%，漲幅皆超過預期，且德國央行 (Bundesbank) 總裁魏德曼雖將於 12 月 31 日離職，但仍警告通膨風險，另外歐洲央行 (ECB) 管委暨比利時央行總裁溫施指出，ECB 應逐步退出其擴張性貨幣政策，以防止其負面的副作用，使得歐元兌美元至 1.1658 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1600-20，阻力於 1.1650-70。

◆GBP/USD

英國國家統計局周三公布數據顯示，9 月消費者物價指數 (CPI) 月率及年率漲幅意外放緩至 0.3% 及 3.1%，一度打擊英鎊走勢，兌美元下跌至 1.3740 低點；不過由於英國央行 (BOE) 預期年底通脹率將高於 4%，且這一漲勢恐將延續至 2022 年，使得投資人對於 BOE 將於 11 月升息的預期不變，推升英鎊兌美元回升至高點 1.3834。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3760-80，阻力於 1.3820-40。

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