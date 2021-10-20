投信搶推疫苗ETF 每股10元創史上最低門檻

疫苗及醫療相關概念投資熱潮延續，繼群益投信、富邦投信推出疫苗 ETF 後，國泰投信今 (20) 日也宣布，11/1~11/5 將募集國泰基因免疫革命 ETF(00898-TW)，除了鎖定疫苗商機外，近年來疫情帶來的基因醫學、免疫醫學、再生醫學等也都將納入，募集期間只要每股 10 元 (1 萬元) 就能入手，創 ETF 史上最低門檻。

國泰投信總經理張雍川指出，新冠病毒席捲全球，Covid-19 未來就是流感化，隨著疫苗施打的全球化，各品牌疫苗各有適合施打的族群，如 BNT 疫苗適合青少年施打、AZ 是最便宜疫苗且可能是第三世界國家的疫苗首選、Novavax 蛋白疫苗被譽為可能超越 BNT、莫德納的神級疫苗等，因此決議募集國泰基因免疫革命 ETF。

目前相關概念 ETF ，除了 2017 年推出的群益 NBI 生技 ETF 外，富邦基因免疫生技 ETF 已於 10 月 4 日上市，國泰投信的 00898 也即將問世。

國泰基因免疫革命 ETF 基金經理人游日傑表示，群益 NBI 生技 ETF 追蹤的是那斯達克生技指數，富邦基因免疫生技 ETF 追蹤 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數，雖兩檔 ETF 成分股都有莫德納、BioNTech 等公司，但比重仍有差異。

游日傑進一步表示，00898 追蹤的指數是「Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數」，該指數是從已開發市場國家 (涵蓋台灣、韓國) 的交易所所上市股票中，先依市值、流動性標準及 FactSet 的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用 AI 機器學習選股、分析財報、新聞、期刊等最新資訊，所以涵蓋最完整的國際主流疫苗品牌，成分股共計 50 檔，遍及全球 9 個國家。

進一步觀察全球主要創新醫療及生技相關指數表現，以近 2 年來看，00898 追蹤的「Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數」含息報酬率高達 144%，漲幅近 1.5 倍，明顯超越 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數的 113%、那斯達克生技指數 (NBI)67%。

至於隨著疫情趨緩，加上口服疫苗出現，近來許多疫苗股都大舉拉回，此時前進疫苗 ETF 是否會買在高點？游日傑表示，疫苗股長線市場規模向上的趨勢不變，未來新冠疫情預期會流感化，就像流感雖有克流感口服藥，但各國家每年仍照常施打流感疫苗，且疫苗的產值仍大於口服藥數倍。

且疫苗 ETF 不只聚焦疫苗，基因技術領域也是布局重點，隨技術創新及費用降低，市場預期基因技術領域將誕生引領創新醫療的新生代尖牙股，預估未來 5 年市場規模將成長 1.5 倍。