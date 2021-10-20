永豐證投資論壇聚焦三大主題 示警碳議題對台廠是大挑戰

永豐金證券與證券櫃買中心共同舉辦「台灣投資論壇」，聚焦疫情後的變化、綠能優勢，以及 ESG 的碳中和議題，永豐金證券總經理江偉源今 (20) 日指出，台灣是製造出口大國，碳議題將是一個巨大挑戰，未來一年永豐投顧將從碳衝擊和氣候變遷的角度，持續提供企業相關評鑑，作為金融市場投資的參考。

江偉源說明，疫情使世界發生巨大的改變，例如，區域衝突的增加、原物料上漲使通膨蠢蠢欲動，而氣候變遷問題世界各地天災頻傳，歐洲率先要在 2023 年針對高汙染行業徵邊境碳稅，碳議題將浮上檯面。

江偉源進一步指出，徵收碳稅短期將衝擊企業的獲利，若企業沒有準備，長期競爭力也會受損，尤其台灣是製造出口大國，碳議題對我國將是一個巨大挑戰。

永豐金證券連續第 6 年舉辦 ESG 論壇，永豐投顧今年正式推出以 SASB 為框架的 SinoPac + 企業永續評鑑系統，成為國內第一家推出 ESG 評鑑報告的投顧，江偉源強調，未來一年，永豐投顧將會持續提供相關評鑑，作為金融市場投資的參考。

櫃買中心主任秘書湯鐵漢則表示，今年全球經濟雖受疫情等影響，但台灣上半年全體上櫃公司仍繳出淨利年成長 50% 的佳績，具投資吸引力。

「台灣投資論壇」為期 5 天，以外資為主要溝通對象，聚焦疫情後變化、綠能趨勢和 ESG - 碳議題三大主軸。