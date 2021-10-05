光寶科9月營收攀今年高點 缺料影響Q3季增收斂至3%

光寶科 (2301-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收 146.13 億元，月增 8%，年減 1%，寫今年新高；第三季受到缺料干擾，旺季效應遞延，營收 418.63 億元，僅較上季成長 3%，年增 2%；前 9 月累計營收 1202.57 億元，年增 3.96%。

光寶科 9 月光電部門營收占比 19%，受惠 LED 光耦合器與感測模組在 5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等出貨暢旺，加上高階 Mini LED 需求提升，出貨較去年同期持續成長。

雲端及物聯網部門月營收占比 29%，續創今年新高；包括雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品，及伺服器機殼出貨持續成長，整體營收月增逾 1 成。

資訊及消費性電子部門營收占比達 52%，主要動能來自筆電與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，整體部門營收同樣月增近 1 成。

光寶科表示，下半年營收會比上半年好，受缺料干擾，可能稍微影響成長幅度，但透過調配產能資源，獲利不會受到太大壓抑。

光寶科也認為，在缺料干擾下，可能導致旺季遞延至第四季，加上明年春節在 1 月底，客戶通常會先備足料源，預期第四季可能是全年營運高峰。