光寶科高層連4個月加碼持股 大手筆買進超過5700張

光寶科 (3260-TW) 高層看好自家公司後市營運，從 5 月起，已連續 4 個月自集中市場加碼持股；據公開資訊觀測站資料顯示，董事長宋明峰、光寶集團創辦人暨董事宋恭源、總經理邱森彬等高層，近 4 個月共加碼超過 5700 張股票，其中，邱森彬近 2 個月持股共增加 200 張。

據資料顯示，宋明峰 5 月大舉加碼公司股票 3500 張，其配偶及未成年子女 5、6 月分別加碼 31 張、30 張；宋恭源配偶及未成年子女 6 月也買進 2000 張股票。

邱森彬 7、8 月也分別加碼 90、110 張，宋明峰配偶及未成年子女，於 8 月再買進 32 張；在公司董總相繼加碼持股下，顯示對公司後市營運深具信心。

光寶科第二季稅後純益 40.34 億元，由於業外收益較上季減少，使獲利季減 5%，年增 17%，每股純益 1.74 元，仍寫單季次高，僅次於今年第一季；上半年稅後純益 82.98 億元，年增 65%，每股純益 3.57 元，創歷年同期新高。

展望後市，光寶科表示，下半年營收會比上半年好，成長幅度可能稍受影響，透過調配產能資源，獲利不會受到太大壓抑，毛利率維持第二季目標沒問題，若缺料情況沒那麼嚴重，產能也發揮最大效益，第三季毛利率就可望優於第二季。

光寶科也坦言，在缺料干擾下，可能導致旺季遞延至第四季，加上明年春節在 1 月底，客戶通常會先備足料源，預期第四季可能是全年營運高峰，但也不排除因疫情影響，導致需求趨緩，對第四季仍傾向保守看待。