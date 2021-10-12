三大電商集團Q3不淡 Q4拚旺季更旺

在國內電商加快滲透的趨勢下，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 公布 9 月合併營收均創同期新高，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物則率先公布前三季自結稅後純益 12.8 億元，年增逾 30%，每股純益 12.63 元，顯示電商傳統淡季表現仍熱絡，進入第四季後，隨著五倍券加持內需買氣，傳統旺季有望更旺。

富邦媒 Q3 營收創單季次高 網家創單季第四高

富邦媒 9 月合併營收 65.1 億元，月減 9.89%，年增 31.24%，第三季合併營收 209.07 億元，季減 6.07%，年增 34.17%，創單季次高紀錄，僅次於上季，淡季不淡，累計前三季合併營收 615.27 億元，年增 32.25%。

網家 9 月合併營收 35.59 億元，月減 8.2%，年增 18.56%，第三季合併營收 114.1 億元，季減 2.75%，年增 10.64%，創單季第四高紀錄，累計前三季合併營收 346.33 億元，年增 10.7%。

富邦媒說明，9 月 momo 網路購物銷售年增 35.4%，業績占比持續逾 90%，其中，行動購物年增 41.5%，在網購業績占比約 76.5%，又以美妝保健最為亮眼，年增超過 40%，居家生活則緊追在後，年增近 40%。

富邦媒分析，優異的成長成績顯現消費者網購習慣逐漸養成，帶動高購買頻次的日常生活用品、保健食品等回購。

網家則說明，營運維持穩定成長趨勢，顯示 ONE PChome 生態圈的資源整合策略和投資布局效益逐步發酵。

東森購物也公布 9 月合併營收為 21.9 億元，累計前三季合併營收 207.8 億元，年增 18.5%，自結稅後純益 12.8 億元，年增 31.2%，每股純益 (EPS)12.63 元。

東森購物說明，今年以來除了受疫情帶動線上銷售增長，持續開發壯大自營商品和電商通路有成，自營商品業績已占營收 35%、占獲利 60%；而網路業績年增率達 57.1%，其中，9 月網路業績年增 37.4%，為另一大成長主要動能。

三大電商集團搶五倍券商機 Q4 旺上加旺

進入第四季後，隨著五倍券振興措施開跑，富邦媒強打 momo 購物網全站商品參與數位綁定五倍券使用，全力搶攻龐大消費商機。

網家則指出，已提早為雙 11 檔期暖身備戰，旗下商店街規劃雙 11 行銷營運方案，將協助 12 萬店家搶攻年底至過年期間的電商熱潮商機。

網家強調，樂觀看好此次五倍券帶動的消費動能，旗下各平台皆推出相關加碼多元優惠，預估將推升各品類全面性的採購需求。

東森購物表示，第四季原本就是電商平台傳統旺季，除了有雙 11、雙 12 大檔將陸續到來，今年五倍券納入電商適用，有望帶動第四季營運旺上加旺，目標全年營收將上看 320 億元。