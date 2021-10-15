五倍券帶旺網購高單價商品 電商10月營收樂觀

振興五倍券啟用至今一周，除了百貨周年慶大獲加乘效果，網購業者也同步受惠，網家 (8044-TW) 指出，這一波購物潮消費者傾向購入高單價商品如筆電、機車，而創業家 (8477-TW) 則表示，中小商家在地商品流量明顯成長；法人預期，雙 11 檔期前會排擠 10 月銷售，但今年電商 10 月在五倍券加持下淡季不淡，有望創下同期新高。

網家統計，日前雙十連假期間全站銷售額年增近 1.5 倍，其中行動支付訂單占比近 50%，而平均客單價則落在五倍券額度範圍 4000-4500 元間，顯見五倍券發揮效益。

PChome 24h 購物進一步分析，今年五倍券發放面額大，促使多數消費者傾向入手較高單價商品，全站筆電業績年成長逾 80%、大型家電業績年成長近 60%。

而除了高單價商品外，由於數位五倍券不受面額限制、可分多次消費，因此也有不少消費者添購醫療口罩、衛生紙、洗衣精等日常快消品。

創業家則指出，旗下生活市集和松果購物加入振興行列後，個別設立 MIT 專區，支持台灣中小企業及受疫情影響的商家，活動開跑後消費者反應熱烈，帶動在地商品流量成長。

其中，生活市集台灣好物嘉年華專區以食品生鮮類別最熱銷，銷量較專區設立前成長 130%，而整體日用品銷售也有 85% 增幅，以衛生紙及口罩買氣最熱絡。