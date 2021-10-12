〈中國擴大電價浮動〉高耗能產業首當其衝 PVC、EG台廠營運續喊衝

中國發改委今 (12) 日宣布公布電價改革方案，高耗能產業首當其衝，繼能耗雙控政策後，包括電石法 PVC、煤化工 EG 廠，將持續受電價改革方案影響，在同業成本墊高，報價持續看漲下，有利 PVC、EG 相關台廠營運。

中國新電價改革方案擴大上下浮動範圍，燃煤發電市場交易價格浮動範圍由調整至上下浮動均不超過 20%，高耗能企業市場交易電價則不受上調 20% 限制。

中國先前實施能耗雙控政策，限制高耗能產業煤、電用量，因此衝擊電石法 PVC、煤化工 EG 產能，此次再針對高耗能產業不設定燃煤發電電價漲幅限制，業者看好，將有利 PVC、EG 等石化品價格持續看漲。

中國是全球最大 EG 消費國，且中國 36% 的 EG 採用煤化工，加上長期還有碳中和政策趨勢，煤化工 EG 面臨淘汰壓力，近來受到雙控政策影響，供給疑慮升高，報價持續上漲。

業者指出，在高耗能企業交易電價不受 20% 限制下，煤化工 EG 廠成本將大幅增加，加上 EG 價格持續看漲，有利南亞 (1303-TW)、東聯 (1710-TW)、中纖 (1718-TW) 等台廠。

除煤化工 EG 廠受影響外，採用高耗能電石法 PVC 廠也同樣將受電價調漲衝擊。目前全球 PVC 生產方式主要為乙烯法、電石法，電石法是透過焦炭在電爐反應得到電石，以生產 PVC，由於中國油少煤多，高達 80% 的 PVC 是採用電石法，也是能耗較高的產品製程。

受限電政策衝擊，許多電石法 PVC 供應商被迫停產，且在煤電供應短缺下，生產成本將持續大增，對乙烯法 PVC 的台塑 (1301-TW)、華夏 (1305-TW) 來說將更有利，PVC 後市漲勢可期。

對於中國新公布的電價改革方案，台化董事長洪福源指出，中國市場煤價已漲到每噸人民幣 2000 元以上，為不合理的天價，即使容許電價有序上調，也是杯水車薪起不了大作用，缺電情況不會因此改善多少。

洪福源並認為，能源成本高漲已是事實，不論是發電業或自用的汽電共生系統，都會增加成本，下游產業終究要吃下成本。

台化目前台灣與寧波都可維持全產全銷，縱使第四季中國客戶限電減產，營業會較辛苦，但洪福源看好，在持續騰籠換鳥政策下，衝刺高值化產品及開拓新巿場，產銷沒有問題。