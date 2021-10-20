強茂GDR完成訂價 折價16.75% 募資1.51億美元

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (20) 日宣布，完成海外存託憑證 (GDR) 發行訂價，每單位價格 3.02 美元，換算每股新台幣價格約 84.5 元，以昨日收盤價 101.5 元計算，折價約 16.75%，共發行 5000 萬單位、募資約 1.51 億美元，折合新台幣約 42.02 億元。

強茂表示，此次辦理現增參與發行海外存託憑證，可提高資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助公司長期穩健經營與發展，對原股東權益稀釋比率約 13.06%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋。

強茂此次共發行 5000 萬單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰普通股 1 股，每單位價格 3.02 美元，以新台幣兌美元匯率 27.964 元計算，約當新台幣 84.5 元，預計 10 月 25 日在盧森堡證交所掛牌上市。

強茂預計將此次募得資金用於償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料，可望提高生產效率及節省利息支出，對公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。

強茂近期受惠二極體需求暢旺，加上車用布局效益顯現，營收屢創高，9 月營收 12.51 億元，月增 1.52%，年增 26.27%，第三季營收 37.02 億元，季增 2.75%，年增 33.6%，累計前三季營收 104.34 億元，年增 39.26%，已逼近去年全年 104.88 億元。