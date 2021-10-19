鉅亨美股雷達：NIO Day預計發表新車款、市場看好特斯拉上修全年交車預期

美股重要看點：

美股財報季正式開跑，上週美國金融股交出亮眼成績單，再次驗證當前美股企業獲利前景向好，並驗證經濟基本面復甦態勢強勁。

本週美國科技股也將開始公布財報，市場正聚焦特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)、Lam Research (LRCX-US)、Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、Snap (SNAP-US) 等財報。

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 週二 (19 日) 公布 2021 年第 3 季財報，在三大業務齊力推動下，銷售額較去年同期成長近 11%，但略低於預估，EPS 則優於市場預期，嬌生還上調全年銷售額和獲利展望，同時維持全年疫苗銷售前景不變。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 36.15 點，或 0.10%，收 35,258.61 點。

標普 500 指數上漲 15.09 點，或 0.34%，收 4,486.46 點。

那斯達克綜合指數上漲 124.47 點，或 0.84%，收 15,021.81 點。

費城半導體指數上漲 24.37 點，或 0.74%，收 3,338.78 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月營建許可月增率，市場預期 -3.0%，前值為 6.0%。

美國 9 月營建許可總數 (萬戶)，市場 167.0，前值為 172.8。

美國 9 月新屋開工月增率，市場預期 -0.3，前值為 3.9%。

美國 9 月新屋開工總數 (萬戶)，市場 161.0，前值為 161.5。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

美媒《Street Insider》刊文表示，蔚來將在今年 NIO Day 活動期間發布新車型，預計發表 ET5 與另一款未知車型，以及面向大眾市場的新品牌；蔚來去年 NIO Day 活動期間發布了 ET7 Sedan。

發布第二季財報後，蔚來表示將通過一個全新品牌進入大眾市場，在加速進行準備工作，並已建立起核心團隊。

蔚來 CEO 李斌當時表示：「蔚來品牌與新品牌的關係，就像 LEXUS 之於豐田、奧迪之於大眾。」

瑞穗銀行分析師 Vijay Rakesh 上週亦發表研報表是，鑑於強勁的電動汽車需求和補貼力度大，持續看好特斯拉和蔚來。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份最新研報中，繼續看多特斯拉。

Daniel Ives 預期特斯拉第三季營收和每股盈餘 (EPS) 都將超過分析師預期，Daniel Ives 對特斯拉的信心來自上週公布的第三季汽車交車量。

第三季特斯拉交車量激增 73 % 至逾 24.1 萬輛，大幅超過預期，Daniel Ives 認為，這意味著特斯拉第三季營收和獲利都將強勁增長。

華爾街預期特斯拉第三季營收為 137 億美元，調整後每股盈餘為 1.55 美元，市場也關注關注特斯拉是否會上調 2021 全年交車量預期。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Zillow (ZG-US)

線上房地產公司 Zillow(ZG-US) 周一股價挫跌 9.37% 至每股 85.46 美元，原因是房屋需求大增導致業務量難以負荷，該公司表示將暫時停止收購房產，並盡快為已簽訂合約的房屋賣家處理購買事宜。

Zillow 營運長 Jeremy Wacksman 表示，公司在激烈的房地產競爭中求生存，而當中的營運環境又受到勞力短缺與供應鏈問題限制，特別是在建築、裝修與密閉空間，公司未能倖免於市場與產能問題，目前已累積一堆訂單，暫停簽新合約有助於專注消化現有合約與房屋庫存。

Zillow 透過其 Zillow Offers 部門從屋主手中購買房屋，並對房屋進行輕度裝修，之後再到平台上出售房屋。