台股站回16900點 三大法人聯手買超164.42億元 外資連4買

台股今 (19) 日由晶圓雙雄、聯發科等電子權值股領軍上攻，一度勁揚逾 200 點，一舉突破月線反壓，ABF、車電、二極體、LED 等題材成為盤面多頭焦點，但金融、傳產普遍翻黑，終場指數上漲 195 點，收在 16900 點，三大法人同站買方，聯手買超 164.42 億元，外資連 4 買。

加權指數成交值縮至 2653 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天加碼買超 110.94 億元，為連 4 買；投信轉為買超 14.92 億元；自營商買超 38.58 億元，三大法人合計買超 164.42 億元。

權王台積電股價回神反彈 1.7%，終場站回 600 元關卡；聯電同步上漲逾 2%，終場收 59.6 元；聯發科一度重返 900 元，終場收 898 元，漲幅約 3.6%；大立光、日月光投控、瑞昱、國巨等分別上漲 2-4%。

外資看好 ABF 載板需求，紛紛上調三雄目標價，其中，欣興喊出 500 元的股價預期，震撼市場，今天在大量買盤湧入下，欣興股價直奔漲停，站回季線，景碩同步亮燈漲停，改寫歷史新高價，南電放量大漲逾 9%。其他 PCB 方面，定穎、燿華、敬鵬、嘉聯益、高技等也有 2-4% 的漲幅。

鴻海科技日一口氣釋出 3 款原型電動車款，主要由鴻華先進開發底盤平台，並整合 MIH 聯盟成員的關鍵零配件及系統解決方案，使得相關概念股成為市場焦點，二極體廠強茂、德微、朋程強勢衝上漲停，台半勁揚逾 6%，其他汽車供應鏈也獲激勵，智伸科、健和興、英利 - KY、凌陽、東陽等，漲勢都相當強勁。

新普轉投資的 AES-KY 近來股價漲不停，法人看好下半年電動自行車電池和資料中心備援電池 (BBU) 需求仍強勁，營收可望優於上半年，今天在買盤追捧下，一度大漲逾 6%，衝上 1105 元新天價，終場漲幅略收斂，收 1085 元，仍寫歷史新高。

傳產族群普遍回檔，中國第四季水泥價格恐旺季不旺，使得水泥族群今天湧現賣壓，台泥領跌 1.4%，亞泥、環泥等也震盪走弱；塑膠股方面，台塑、台化連袂下挫，亞聚、台聚下挫 1-2%；運輸股漲跌互見，貨櫃三雄表現委靡不振，萬海、陽明下跌逾 1%，遠雄港、長榮航、台船、中櫃則逆勢上漲。