電子重掌多頭大旗 台股漲195點收16900點攻克月線

美國科技股走高，帶動電子族群回神強彈，台股今 (19) 日在台積電、聯發科等權值股帶動下，一度勁揚逾 200 點，一舉突破月線反壓，ABF、車電、二極體、LED、太陽能等題材成為盤面多頭焦點，終場指數上漲 195.21 點或 1.17%，收在 16900.67 點，成交值 2653.78 億元。

觀察主要權值股表現，台積電股價回神反彈 1.7%，終場站回 600 元關卡；聯電同步上漲逾 2%，終場收 59.6 元；聯發科一度重返 900 元，終場收 898 元，漲幅約 3.6%；大立光、日月光投控、瑞昱、矽力 - KY、國巨、友達等分別上漲 2-4%。

外資看好 ABF 載板需求，紛紛上調三雄目標價，其中，欣興喊出 500 元的股價預期，震撼市場，今天在大量買盤湧入下，欣興股價直奔漲停，站回季線，景碩同步亮燈漲停，改寫歷史新高價，南電放量大漲逾 9%。其他 PCB 方面，定穎、燿華、敬鵬、嘉聯益、高技等也有 2-4% 的漲幅。

鴻海科技日一口氣釋出 3 款原型電動車款，主要由鴻華先進開發底盤平台，並整合 MIH 聯盟成員的關鍵零配件及系統解決方案，使得相關概念股成為市場焦點，二極體廠強茂、德微、朋程 3 檔強勢衝上漲停，台半也勁揚逾 6%，其他汽車供應鏈也獲激勵，智伸科、健和興、英利 - KY、凌陽、東陽等，漲勢都相當強勁。

蘋果首度推出搭載 Mini LED 面板的 MacBook Pro 筆電，主要供應商富采在新品出貨升溫帶動下，營運可望大進補，富采今天股價勁揚近 4%，最高來到 73 元，LED 相關族群同步吸引資金進駐，光鼎亮燈漲停，佰鴻、宏齊、鼎元、億光等也在盤上表現。

太陽能案場第四季趕工加速建置，加上美國二度制裁中國、中國能耗雙控等影響，太陽能上下游報價持續向上，今天也成為多頭焦點，聯合再生股價大漲逾半根停板，最高來到 25 元，元晶、太極、達能、國碩、中美晶等也表現不俗。