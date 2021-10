入門須知！碟煞車操作注意事項

過去碟煞系統因為靈敏、夾制力強等特色,被認為比較危險、且容易摔車,然而,若能正確使用碟煞將讓車輛擁有更好的制動性,提供更安全的騎乘,就像用火、用電一樣,正確謹慎的操作,能擁有利大於弊的許多優點。本篇邀請到 Bryton 美利達車隊的楊東蓁教練來講解,從圈煞車換成碟煞車時,在騎乘操作上的不同,以及應注意的地方。

預煞空間變短 要求煞車時機精準度

楊東蓁教練表示,碟煞系統跟 C 夾在騎乘上最大的不同,就是預煞空間變短,因為碟煞的靈敏度跟煞車效率遠高過 C 夾,也造成碟煞沒法像 C 夾有較多的煞車「前置量」,碟煞相對上要更能掌握煞車時機,而非像過去可以慢慢對煞車施加力道、漸進式的降下速度。

至於要怎麼找到最合適的煞車點,楊教練首先指出,當車手在做 OUT-IN-OUT 的轉彎切入時,不論是碟煞還是 C 夾,不論提早煞或晚一點煞,目標都是將速度下降至可以順暢過彎的數值,不會因為煞車系統而讓安全過彎的速度有所不同。而正確的煞車時機,非常仰賴騎乘者對自己車輛的了解,需要反覆去測試,楊教練表示,就是多嘗試幾次,像選手實際上在操作時也沒有什麼秘訣,就是反覆測試直到找到車輛的最佳煞車點,在圈煞跟碟煞的轉換時,在腦中進行軟體更新。

教練也提醒,測試時要注意,猛煞容易造成翻車或滑胎,除此之外一般來說,碟煞可以提供更高的穩定度,轉彎更順暢,且針對天候因素,碟煞明顯優於 C 夾,因此,只要車友多加練習、習慣碟煞車的特性,不要今天牽到車明天就要參加比賽,就可以獲得更安全穩定的騎乘體驗。

煞車力道轉換 1:1 控制手指是關鍵

原本 C 夾車在遇到轉彎要減速時,可以直接 90% 的力道按下去煞,把速度降到滿意的狀況下再開始作切入動作,過程中 C 夾是以煞車皮摩擦輪框,相對容易漸進控制到車手想要的速度,且 C 夾是線控,由鋼索控制,煞車按到底之後因為金屬線材具有延展性,按住煞車之後還有空間繼續往下按,比較有彈性。而油壓碟煞沒有延展性,施加的力道轉換是 1:1 的,壓下去就是直接反應到碟煞盤上,力道也相對大,若用和圈煞一樣的力道來煞碟煞盤的話,碟煞盤會快速鎖住而造成危險。

要抓到一個最好的力道,取決於手指頭的力量大小,相較於線控圈煞的煞車先壓再說,油壓要求的力道要更精準,同樣需要反覆練習測試來達成。楊教練補充說明,碟煞在遇到緊急狀況時,因為其煞車的高效率,能將車輛完全停止下來的機會大大增加,雖然有增加失控風險,但至少可以立刻把速度降下來,可惜自行車目前沒有防止鎖死滑動的 ABS 系統,因此車友要耐心練習來習慣車輛。

▲碟煞的按壓幅度較小、力道控制要更好。

▲線控 C 夾可直接出 90% 的力量壓下,相對容易控制到想要的速度,且按住後仍有空間繼續往下按,按壓幅度大。

煞變握把也要做 Fitting

因為碟煞的按壓幅度較小、力道控制要更好,因此煞車把的位置也要因應調整,比方說將煞變撥桿的位置微微往後調一些,讓手指更容易做微幅的控制,但是每個人狀況不盡相同,因此也就是手部位置、煞車手感都要做 Fiting,調整到控制能力發揮最好的地方。

另外還有一點楊教練要提醒新手車友,過往騎基礎款或通勤車輛,煞車配置許多是右手煞前、左手煞後,但若升級到碟煞車款、相對高檔的版本,煞車會變成右後左前,因此這部分的適應也很重要,不小心用力煞到前輪,車輛會像釘在地板上面,造成翻車意外。

來源:《單車誌》

更多精彩內容請至《單車誌》