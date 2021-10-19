中鼎集團報捷 拿下台泥DAKA再生資源利用中心工程案

統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 指出，集團旗下萬鼎公司，以綠色工程力行全球永續，承攬台泥 (1101-TW)「DAKA 再生資源利用中心新建工程」。

中鼎指出，此工程案為全台首例利用水泥窯平均 1300 度高溫協同處理廢棄物，有別於傳統焚化爐，不但無灰渣產生，燃燒轉化的餘熱還能供水泥窯運用減煤減碳，達循環經濟、環保、低碳三贏，是目前最先進的處理技術之一。

此一工程案全部完工後，除可有效解決花蓮垃圾問題，更將化身科技廠館，成為結合廢棄物資源循環、環境教育、觀光與文化功能的指標示範場域，促進地方共存共榮。

台泥「DAKA 再生資源利用中心新建工程」位於台泥花蓮和平廠，為台泥以獨創跨產業資源利用、零廢棄物、低碳循環經濟示範基地，也為亞洲首座「港電廠三合一」循環經濟園區；本再生資源利用中心案，為台泥在該園區打造「開放生態循環工廠」的計畫項目之一，萬鼎工作範圍包括主建築的土建、鋼結構、帷幕、電機工程等項目。

中鼎集團為國內最大自規劃、興建、操作到營運一條龍服務的統包工程承攬廠商，並持續擴大綠色工程技術應用及推動循環經濟，服務範疇涵括：廢棄物處理、水資源再利用、太陽光電、離岸風電等領域。