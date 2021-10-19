〈台股盤前要聞〉鴻海科技日大秀電動車、劉揚偉談中國限電 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻海科技日登場，現場展示 3 款新型電動車，董事長劉揚偉表示，除了硬體外，明後年將秀出電動車軟體及半導體實力；談及中國限電影響，劉揚偉指出，並不影響電動車發展，反倒可望帶來正面效益，預期明年電動車就會有營收，2023 年將更加顯著。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

鴻海科技日登場 今年大秀硬體成果 劉揚偉：明後年展現軟體、半導體實力

2021 鴻海 (2317-TW) 科技日 (HHTD21) 昨 (18) 日登場，董事長劉揚偉開幕致詞時表示，在電動車發展上，鴻海已經準備好，本次展出三款車展現鴻海在電動車硬體的成果，預計明後年，將接力秀出電動車軟體和半導體實力。閱讀全文...

鴻海劉揚偉：限電不衝擊電動車發展 反而有好的影響

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (18) 日表示，資通訊產業發展電動車，會比傳統車企有優勢，現在鴻海正在證明這一點，預期明年就有營收，2023 年則有明顯貢獻，5 年後估將達兆元規模；至於限電並不影響電動車發展，反倒可望帶來正面效益。閱讀全文...

國銀 9 月人民幣存款連 2 減 央行：金額微小變化不大

台灣央行昨 (18) 日公布 9 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 9 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2375.05 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月略下滑 3.32 億元，減幅 0.14%，呈現連 2 減，央行指出，金額變化不大。閱讀全文...

緯創砸百億元進駐前鎮科技園區攻車載 五年內年產值上看 550 億元

經濟部加工出口區管理處昨 (18) 日表示，代工大廠緯創 (3231-TW) 通過取得前鎮科技園區約 1.04 公頃建廠用地，預期初期將投入逾百億元自建地下 2 層、地上 9 層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，也預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。閱讀全文...

東洋總座施俊良爆內線交易遭解任 由林全兼任

東洋 (4105-TW) 去年爭取德國 BNT 新冠疫苗台灣代理權破局後，總經理施俊良、重症醫療事業群副總經理屈志源等 26 人爆內線交易，東洋昨 (18) 日隨即召開董事會解任施俊良，並由董事長林全接任總座一職。閱讀全文...

台灣高鐵甩陰霾 11/8 起增班至疫情前水準

台灣高鐵 (2633-TW) 昨 (18) 日宣布，隨著國內疫情趨緩、旅運需求復甦，自 11 月 8 日起再增班，每周共將提供 1016 班次旅運服務，並同步回復自由座，正式恢復本土疫情爆發前的班次水準，後續也將視旅運需求增開臨時加班，第四季營運動能可期。閱讀全文...

綜所稅第二批退稅 10/29 入帳

109 年度綜所稅第二批退稅將在 10 月 29 日發放，根據財政部統計，第二批退稅共約 18 萬 8000 件，退稅金額約 26 億 5685 萬元。閱讀全文...

光寶科缺料訂單遞延 Q4 不淡營收可望季增 1 成

光寶科 (2301-TW) 昨 (18) 日召開法說，總經理邱森彬看好，第四季營收可望季增 1 成，毛利率也將成長，明年雖挑戰多但仍樂觀看；他並認為，中國限電將成常態，若情況趨嚴重，會加速海外擴充計畫。閱讀全文...