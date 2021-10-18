1—9月中國固定資產投資年增跌至7.3% 不如預期

周一 (18 日) 中國統計局公布 1—9 月固定資產投資（不含農戶）人民幣 39.8 兆元，年增 7.3%，預期 7.8%，1—8 月年增 8.9%。其中，民間固定資產投資人民幣 22.7 兆元，年增 9.8%，1—8 月年增 11.5%。
分產業來看，第一產業投資人民幣 1 兆人民幣，年增 14%，前期 18.1%；第二產業投資人民幣 11.9 兆元，年增 12.2%，前期 12.9%；第三產業投資人民幣 26.8 兆元，年增 5%，前期 6.8%。
以地區區分，東部地區投資年增 7.8%，前期 8.2%；中部地區投資年增 13.3%，前期 15.7%；西部地區投資年增 5.5%，前期 7.5%；東北地區投資年增 8.2%，前期 8.7% 。
此外，高技術產業投資年增 18.7%，前期 18.9%；當中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別為 25.4%、6.6%，前期年增分別為 25.8%、6.3%。
高技術製造業中，電腦及辦公設備製造業、航空航天器及設備製造業投資年增分別為 40.8%、38.5%，前期分別為 48.8%、45.2%；高技術服務業中，電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資年增率分別為 43.8%、23.7%，前期分別為 36%、23.6%。