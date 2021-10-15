一支穿雲箭 反敗為勝來相見 廷鑫、智原、漢磊全數漲停！下周留意【真空量●真空價】族群！

費半被台積電帶動，NASDAQ 又被費半帶動，道瓊又被 NASDAQ 帶動，全球股市像說好的一樣全面反攻，這裡出現了一根【穿雲箭】下周要大漲特漲了嗎? 其實在周線的角度出現了小瑕疵，但也因為這瑕疵，讓下周想買股換股的人有機會再上車！指數從 18034 點修正至今 16162 點，跌了近 10%，融資修正近 17.8%，短線籌碼回歸安定，而昨日節目又直接說明台幣要轉貶為升，股票要上攻了，今天完全印證！

外資買超 278.99 億元，投信賣超 2.99 億元，自營商買超 24.84 億元，行情會不會又是一日行情？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半同步黃金交叉，而加權周三破低，台灣 50 及台指期並未跌破，為龍捲風操盤術: 中階版本的反轉訊號，而昨天「調整基期」今在台積電帶動之下出現強攻！過去行情跌時，筆者就叮嚀大家，不需要自己嚇自己！現階段馬上獲得印證！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/0WxeqhhDNhM

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，今天大盤漲這三檔還下跌，其中台驊投 (2636-TW) 昨天漲停板，今天馬上回檔，各位還在船上的水手辛苦了！這族群下周會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多！有搶短多的人，本波低點可設為防守點！

今日雖然指數大漲，但上緯投 (3708-TW)、萬潤 (6187-TW)、台境 (8476-TW)、緯穎 (6669-TW)、鴻碩 (3092-TW)、聚陽 (1477-TW)、順德 (2351-TW) 還是下跌，而過去一在強調的第三代半導體: 漢磊 (3707-TW)、IP 矽智財的智原 (3035-TW)、鋁漲價概念股的廷鑫 (2358-TW) 全面漲停，代表是，行情即便大漲，選對選錯還是差很多！這種盤中觀察重點，全在免費的 TG:Telegram：https://t.me/imoney168

我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW) 開高走低、智原 (3035-TW) 震盪出量漲停、創意 (3443-TW) 開高走低，世芯 (3661-TW)開高走低，金麗科 (3228-TW 續漲)、晶心科 (6533-TW 開高走低)，這族群今天表現較不整齊！下周有高千萬不能追，有的人反而要逢高調節，有賺不跑是阿呆，千萬不要報上又抱下！而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 續漲、台肥 (1722-TW) 震盪，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW )平盤，再給它們一次機會，下周觀察上漲動能是否還能延續！

再來就是觀察車用零組件概念股：大同 (2371-TW)拉尾盤、鴻海 (2317-TW)拉尾盤、貿聯 (3665-TW 大漲過高)、康普 (4739-TW)現增 90 員不能追高、裕隆 (2201-TW)拉尾盤、朋程 (8255-TW)拉尾盤、漢磊 (3707-TW)漲停、嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW)、強茂 (2481-TW)、凌陽(2401-TW) 拉尾盤、美琪碼 (4721-TW)、乙盛(5243-TW) 拉尾盤、同致(3552-TW) 這族群可趁行情震盪開始留意了。

今天如預期大漲，下周留意【真空量●真空價】個股

跟上穿雲箭企劃，帶你反敗為勝：https://lihi1.com/DrBSm

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險