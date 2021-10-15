今年第六度買進 宏碁董座陳俊聖9月再加碼100張自家持股

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 對筆電後市不看淡，董事長暨執行長陳俊聖也持續力挺自家公司，據公開資訊觀測站資料，陳俊聖 9 月再度透過旗下木實投資加碼自家持股 100 張，為今年第六度買進，累計今年已買進 1500 張自家持股。

陳俊聖近年來持續加碼自家持股，顯示對公司營運有信心，今年 3 月透過旗下木真投資 100 張後，5 月起連續五個月以木實投資名義加碼買進，加上此次買進的 100 張後，累計今年以來就增加 1500 張持股。

若以宏碁 9 月平均價格 24.91 元推算，陳俊聖 9 月再砸下 249.1 萬元加碼自家持股。

展望未來，宏碁認為，筆電需求仍強勁，供應鏈長短料狀況則未明顯改善，依在手訂單評估，供需之間仍至少有一季缺口，也持續看旺電競、Chromebook 等需求成長，同時拓展新的「興奮點」創造商機，包含抗菌、Vero 環保永續系列等，預期都將成為未來營運成長動能之一。

營運方面，宏碁 9 月營收達 279.28 億元，月增 3%、年減 5.4%，第三季營收達 811.34 億元，季增 1.7%、年增 1.4%，創下近 7 年同期新高，累計今年前三季營收 2324.68 億元，年增 19.5%。