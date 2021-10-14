〈宏碁新品發表會〉疫後混合生活模式延續 推抗菌、環保永續產品線

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日舉辦全球線上發表會，董事長陳俊聖表示，近幾個月持續觀察到混合工作與混合學習需求延續，全球也持續面對各項急迫議題與挑戰，因此，宏碁今年進一步擴大旗下抗菌產品線與環保永續 Vero 系列產品線。

宏碁表示，疫情讓全球對於抗菌需求提升，尤其是細菌容易藉由接觸沾附在滑鼠、筆電鍵盤等產品上，看準抗菌商機，今年進一步擴大在消費、商用等多項產品線中導入抗菌技術，包含商用 TravelMate 筆電，戶外強固型 Enduro Urban 機種，以及通過 Works With Chromebook 認證的鍵盤滑鼠組等都升級具備抗菌功能。

宏碁進一步指出，旗下抗菌產品組合已涵蓋筆電、顯示器、配件與防護外套，其中，新推的防護外套 Acer Eco-shell 除採用防水材質，原料中也至少含有 26% 以上回收咖啡渣所製成的咖啡紗，同步搭上環境永續商機。

面對全球環保永續議題，宏碁持續擴大 Vero 環保永續產品線，繼 5 月推出以消費後回收塑料 (PCR) 打造的 Aspire Vero 筆電後，最新再推出 TravelMate Vero 商務筆電、Veriton Vero Mini 迷你桌機、Vero BR277 顯示器等，而 Aspire Vero 也將升級搭載微軟 (MSFT-US) 最新 Windows 11 作業系統。

此外，宏碁年中也發表 Earthion 永續平台，並成為 RE100 倡議一員，宏碁指出，將積極布局並尋找可再生能源，希望在 2035 年達到 100% 使用再生能源的承諾。