中國信託榮獲「財訊金融獎」五項大獎

中信金控 (2891-TW) 全方位金融服務再獲肯定！今 (14) 日公布的「2021 財訊金融獎」，中國信託勇奪五項大獎，中國信託金控榮獲「最佳金控永續獎」優質獎，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）更一舉囊括「最佳本國數位銀行」金質獎及「最佳本國銀行客戶推薦」、「最佳銀行服務」及「FinTech 創新應用獎─最佳金融科技銀行」三項優質獎。中國信託善盡企業社會責任，致力永續經營，不僅回應利害關係人的期待，並於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，創新全方位數位金融服務，贏得評審團及消費者高度肯定。

「2021 財訊金融獎」今日舉行頒獎典禮，由中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠及中信金控企業永續辦公室副總經理高淑芬代表領獎。中信銀行秉持「Banking My Way 隨你數位」的核心價值，以智能科技、場景拓展到創新數位體驗串起金融生態圈，提供無所不在、無時不在的金融服務，榮獲「最佳本國數位銀行」金質獎和「FinTech 創新應用獎─最佳金融科技銀行」優質獎兩大獎項肯定。

楊淑惠表示，中信銀行推動數位轉型不遺餘力，以 Home Bank APP 為例，命名強調這是「家」的銀行，唸起來也像臺語「方便用」，就是希望好用、容易使用，現在 Home Bank APP 有四百多個功能，可透過視訊、遠端來進行無接觸理財，運用科技滿足客戶需求，也希望對社會有幫助。

另外，中信銀行更率先引進 Apple Business Chat，首創分行智能引導員，現在走進分行，客戶的 iPhone 就變成取號機、寫字檯、叫號機，上線半年使用人次已突破 60 萬，滿意度高達 91%，未來 Apple Business Chat 還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠，進一步帶動在地生態圈發展。

以客戶體驗為核心，更以有溫度的服務感動客戶，中信銀行再拿下「最佳本國銀行客戶推薦」和「最佳銀行服務」兩項優質獎。因應疫情，中信銀行提供「無接觸理財」服務，包括快捷下單與智能理財的線上服務，客戶有任何疑問，皆可聯繫專業的空中理財規劃師，目前已有 281 位同仁取得高級理財顧問 CFP® 國際認證，335 位同仁取得 RFA 退休理財規劃顧問認證，中信銀行以專業的顧問群，為客戶量身打造理財服務。

除了持續強化核心競爭力，中信金控更透過服務、商品及投資，不斷深化責任金融的永續作為，亦獲得「最佳金控永續獎」優質獎，高淑芬副總經理表示，這項肯定是攜手客戶與員工共同努力的成果，中國信託 We are family 品牌精神要傳達的，不僅是將每個人及社會視如家人，更是對於我們所居住的這個家－整個地球的關懷。

中信金控積極參與國際倡議，接軌全球永續趨勢，2020 年 10 月率先國內同業簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF），成為亞洲首家導入 PCAF 方法學，公開揭露各子公司金融商品財務碳排放量（Financed Emission）的金融機構，12 月並加入「全球影響力投資聯盟」；今年 7 月更在首屆「大中華企業可持續發展指數」評比中，奪下臺灣企業第一的殊榮。

中國信託深化永續發展的作為有目共睹，今年已獲得超過 30 項國內外 ESG 獎項，未來將持續協助客戶及投資標的，找出低碳轉型與永續變革的商業模式，發揮金融業的正面影響力，具體實踐責任金融、社會共榮的目標。