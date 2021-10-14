美將啟動縮減購債 台股有贏面

根據會議記錄顯示，美國聯準會最快可能從 11 月起縮減購債 (Taper)，投信法人分析，對照前次縮減購債期間新興股市表現，台股加權股價指數在宣布縮減購債後至當年底或至隔年結束皆為正報酬，表現優於整體新興市場，台股仍是進入邊際緊縮(縮減 QE) 時期，較具贏面的投資市場。

復華投信認為，執行縮減購債代表貨幣政策轉向邊際緊縮，儘管金融市場漲勢不若量化寬鬆 (QE) 時期強勢，但經濟景氣處於擴張軌道，預估仍有利風險性資產表現、股優於債的趨勢不變，台股因晶圓代工、IC 載板、矽晶圓緊缺延續至 2022 全年，基本面無虞使台股多頭延續，仍具投資價值。

美國上一次實施縮減購債為 2013 年 5 月，由於當時未妥善對外溝通，引發所謂「縮減購債恐慌」，導致新興市場股匯債市出現明顯波動。根據彭博資訊統計顯示，MSCI 新興市場指數在宣布縮減購債後當年底、至隔年 10 月購債結束，分別下跌 3.54%、2.25%；不過台股表現優異，同期間上漲 6.39%、10.89%。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，儘管貨幣政策轉向緊縮，但在經濟持續復甦、企業獲利維持正成長的趨勢下，台股後市仍有贏面，目前類似 2010 年反應低基期尾聲的高檔震盪表現，若無重大事件發生維持長多格局不變，近期震盪回檔修正，正好提供逢低布局時機。

沈萬鈞進一步指出，全球半導體需求上升，台灣為重要供應鏈，將有利台股表現，其中資料中心及車用成長最大，加上物聯網應用及數位轉型，支撐半導體長多趨勢，將是布局重心。

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