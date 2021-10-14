蘇揆：基本生活費提高至19.2萬元 明年5月報稅適用

基本工資明年起調漲，行政院今 (14) 日召開院會，院長蘇貞昌會中表示，今天將核定此案，估有 245 萬名勞工受惠，其中本國籍受惠勞工約 200 萬人，此外，今年度每人基本生活費由 18.2 萬元提高至 19.2 萬元，調幅為史上之最，明年 5 月報稅即可適用。

基本工資審議委員會日前開會，經勞、資、學、政各方委員討論獲一致結論，每月基本工資由 24000 元調整至 25250 元，調升 1250 元，調幅約 5.21%；每小時基本工資由 160 元調整至 168 元。調整案由勞動部陳報行政院核定。

行政院發言人羅秉成今天於院會後記者會轉述，蘇揆會中裁示，基本工資的調漲是經濟成長果實的實踐，也是蔡政府任內第六度調漲，調幅為 15 年來最高，他今天就會核定此方案，自明年元旦起實施。

蘇揆指出，基本工資調漲後，估計將有 245 萬名勞工受惠，其中台灣受惠勞工約有 200 萬人。

此外，政府也調升今年度每人生活費，自 18 萬 2000 元提高至 19 萬 2000 元，蘇揆說，這將是政府連續 5 年調漲基本生活費，調幅為史上最高，明年 5 月報稅即可適用，預計 210 萬戶受惠，以四口之家來說，綜合所得淨額將比今年度減少約 4 萬元。

