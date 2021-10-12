蘇揆：應讓軍公教同享經濟成果 鼓勵往調薪方向

明年基本工資調漲 5.21% 定案，月薪將由 24000 元升至 25250 元，立委關注軍公教薪資是否也會跟著調整？行政院長蘇貞昌今 (12) 日表示，軍公教員工待遇審議委員會原先建議不調薪，但疫情獲得控制，軍公教也有苦勞，應讓他們同享經濟成果，因此鼓勵朝調薪方向來走。

立法院會今天持續對閣揆蘇貞昌施政報告總質詢，針對軍公教調薪案，蘇貞昌表示，靠著全民的努力，台灣經濟成長創 11 年來新高，基本工資調漲 5.21%，為 15 年來最高，而軍公教貢獻也很大。

蘇揆進一步指出，審議委員會原先對軍公教的調薪一案建議是不調整，不過，當初國內疫情情勢險峻，現在終於控制下來了，軍公教人員有功勞、也有苦勞，應該一起共享經濟成果，因此，也應該調薪予以肯定。

立委追問，明年一般勞工基本工資調薪幅度超過 5%，軍公教薪資調幅是否會到 4%？蘇揆表示，針對經濟情況、政府負擔能力，還是要由審議委員會來審酌，他鼓勵並期待往調薪的方向來走，至於要調多少，需尊重審議委員會，目前尚未走完程序。

此外，立委也關切通膨議題，傳出進口奶油價格大漲，迫使部分業者調漲酥餅類售價，對此，蘇貞昌表示，行政院有穩定物價小組，由副院長沈榮津主持，持續監督國內外物價情資，稍有變動都會因應，目前國外大宗物資是趨緩態勢。