福島食品進口談判引關注 蘇揆：不以此換取加入CPTPP

美國上月解除日本福島等核災區農產品進口的禁令，有立委擔心，為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，我國是否也會突襲式開放核食進口？對此，行政院長蘇貞昌強調，不會讓任何遭核輻射汙染的食品進口，保障人民健康是政府的責任，更不會以此作為條件換取加入 CPTPP。

立法院會今 (12) 日對閣揆施政報告進行總質詢，立委林德福指出，國內許多民眾仍對福島等 5 縣市食品進口存有疑慮，憂心政府會不會像上次宣布放寬萊豬進口的方式，在立院休會期間，突襲放寬日本核災地區食品進口。

蘇貞昌表示，任何有核輻射汙染的食品，政府都不會開放進口，保障人民健康是政府責任，至於如何保障，政府會以科學證據、國際標準來做。沒有國家敢讓人民吃核食，但也不能為了反對，就把人家貼標籤。

蘇貞昌強調，政府一直以維護國民健康為標準，每個人也都很關心健康問題，政府申請加入 CPTPP，但不會以此作為條件，日方也說過，並無這樣的條件交換。

美國自 9 月 22 日起，廢除對日本核災區食品的禁令，包括福島縣稻米、櫪木縣與茨城縣的原木栽培香菇等多項農產品，可進口至美國；歐盟預計 10 月放寬部分日本核災區食品禁令；至今仍有中國、韓國、台灣等 14 個國家與地區持續限制進口。