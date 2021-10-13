Mirror.xyz 對外開放後，我應該在上面發佈什麼內容？

這場向 Web3 的大遷徙，已經有了內容創作者的陣地。

撰文：潘致雄

作爲 Web3 領域的標誌性應用，社交媒體平臺 Mirror.xyz 終於對外開放了，現在任何擁有以太坊賬戶的人都可以在上面撰寫文章或發表其他形式更豐富的內容。

但是我應該在上面做哪些嘗試呢？或許應該先從關鍵詞「Web3」開始思考，這是 Mirror.xyz 與其他社交媒體平臺完全不同的地方。

Web3 作爲一個前沿的概念，大家對於這個詞的認知還是有很多分歧的，大致包含幾種觀點，比如「用戶掌握自己的數據所有權」、「自由與開放 / 開源」、「去中心化」、「抗審查」等。而恰巧這些特點也可以通過區塊鏈技術實現，所以 Web3 很多時候都和區塊鏈技術有着非常強的綁定。

具體來說，DeFi （去中心化金融）被加密貨幣社區認爲是 Web3 在金融場景上的一種實現，在過去兩年間它證明了擁有 Web3 的「可組合性」優勢，其整體的效率和發展速度可以遠超傳統行業。另一個類似案例則是 NFT 標準在今年的大規模應用，讓大量的數字化資產通過區塊鏈網絡流轉，爲新一代的基礎網絡提供了更豐富多樣的資產種類。

DeFi 第一次讓 Web3 用戶感受到「可組合性」的魅力，而在金融場景之外，Mirror 很可能是 Web3 影響更廣泛 Web2 用戶羣體的重要陣地。

Mirror.xyz 最令人興奮的地方在於，它組合了多個區塊鏈網絡的優勢：無需許可賬戶系統、永久存儲、功能可擴展性等，但還能保持 Web2 級別的用戶體驗。畢竟還有大量用戶尚未使用過加密貨幣或 Web3 平臺，但是大多數互聯網用戶都用過博客或社交平臺。

正因爲如此，作爲一個泛用型的社交媒體平臺，加密貨幣相關的內容應該只是 Mirror.xyz 的一個子集，而且佔比越低越代表了 Mirror 的發展更健康。

別再寫 Crypto 的內容了！

Mirror 不是爲加密貨幣行業定製的平臺，它適合更廣泛的內容創作者或者普通人。

所以哪怕 Mirror 的早期用戶可能有大量加密貨幣行業的從業者，而且早期內容還是會大量關注於加密貨幣行業的發展，但創作者完全可以利用這個平臺逐漸替代傳統的博客或者內容網站，所以並不存在內容題材上的限制。

或許可以從 Crypto 逐漸擴展至泛科技、技術、藝術或者其他更垂直領域的內容，甚至也可以將其作爲一個最普通的博客，記錄那些你個人的東西，比如新的想法、認知或者是當作日記。

探索機構和團隊賬戶的場景

除了適合個人開設 Mirror 賬號之外，機構、團隊、組織、DAO 也可以利用 Mirror 的特點，發佈項目進展、披露公開信息、發佈研究報告，甚至是藉助 Web3 組件實現拍賣、公募等金融業務。

如果從 Crypto 行業內來看，很多團隊都在使用 Medium、微信公衆號、Twitter、Substack 等平臺公開項目進展的信息，這部分的內容完全可以用 Mirror 來替代，同時可以擁有內容永久存儲、無法被平臺運營方審查、可集成多樣化的功能（比如金融）等各種優勢。

而在 Crypto 行業外，同樣有這些需求，而且隨着 NFT 和 DAO 的概念不斷進入傳統領域，Mirror 的優勢可以很快顯現出來。

永存的內容，再也不擔心審查和丟失

永久存儲真的是一個非常「可怕」的承諾，可能有人並不喜歡這個設定，但的確有太多的公共領域信息或私密信息可以在永久存儲技術的幫助下，爲人類實現一個公用數據庫。

在此之前互聯網世界裏的永久存儲是交給一個名爲 Internet Archive 的非營利組織實現的，也有一些第三方的服務可以提供類似功能，但這些通過信任第三方的機制不如區塊鏈技術可靠，因爲後者是可以通過技術手段和網絡共識確保永存的。

Mirror 目前採用的是 Arweave 區塊鏈實現內容的永存，不過隨着 Arweave 網絡的成熟和更多去中心化存儲網絡的興起，總會有越來越好用的技術可以被 Mirror 集成。

所以對於 Mirror 的用戶來說，內容因爲硬件故障丟失或者被政府機構審查刪除的情況就不用擔心了，所有內容都會安全的存放在 Arweave 上。哪怕未來 Mirror 的前端會適應各地法律而不得不進行審查，也是沒關係的，因爲 Arweave 網絡中總會儲存該內容，而且會被 Arweave 的大量節點冗餘備份。

也期待 Mirror 可以將入口、域名解析、數據傳輸層遷移至去中心化的網絡，這樣也就徹底無法被審查了。

體驗 Web3 的「可組合性」

永存之外，Mirror 的另一個魅力就是強大的功能擴展性，可以從體驗 Mirror 上集成的 Web3 控件開始。

Mirror 的 編輯指南 顯示，目前已經支持了在文章嵌入各種多媒體或者其他功能模塊，包括：

NFT 展示（以太坊）

衆籌模塊

拍賣模塊

圖片

鏈接及預覽

Twitter 預覽

視頻類多媒體（Youtube 或自託管）

其他框架（比如 WebGL 的可交互內容）

除此之外，Mirror 還有不少功能尚未完全對外開放，比如拍賣模塊、代幣競賽模塊等。

Mirror 本身作爲一個開放的社區，也開放了 Discord 頻道，所有人都可以去社區參與討論，提出產品改進建議，每個人都可以參與 Mirror 的共建。

不想從零開始？試試看一鍵遷移

對於使用其他傳統博客或者媒體平臺的個人或者項目團隊而言，Mirror 也開發了遷移功能，可以將 Medium 或 Substack 等平臺中的內容完全遷移至 Mirror 中。導入的內容將會被轉換爲 Markdown 格式，這也是很多平臺默認支持的文本編輯語法。

這樣導入過來的內容也可以藉助 Mirror 集成 Arweave 的永存特性，也相當於做了內容的備份，而對於新的內容則可以藉助上述 Mirror 的其他特性。

最重要的是：釋放想象力！

雖然很多時候會將 Mirror 類比爲博客或社交媒體平臺，但這種思維定勢或許會束縛創作者的想象力。

我認爲從根本上來說，Mirror 是有望爲內容創作者提供一個多元化的平臺，通過提供各種各樣的工具（支付、衆籌、版稅），既可以打通創作者和粉絲之間的連接，還能尋找適合自己的經濟模式或收入來源。

比如已經有電影製作公司通過 Mirror 的衆籌模塊募資，然後爲資助的用戶空投對應的代幣和 NFT，作爲一種紀念。（Ethereum: The Infinite Garden）

另外，內容創作者也能通過「衆籌模塊」獲取資助，然後進行各種形式的創作，比如深度研究、行業報告、產品體驗、藝術創作，或者也可以利用「拍賣模塊」出售內容、廣告、作品等。

還有更多我現在也無法想象出的用例。

Web3 時代很快就要來了！

除了內容平臺 Mirror 之外，其他類的 Web3 應用也在很快發展。

比如，NFT 標準可以擴張 Web3 的資產類別，Radicle 探索開發者協作工具，EthSign 專注電子簽名，Meson 和 Theta 解決去中心化的流量分發，Livepeer 和 Golem 提供計算網絡，ENS 和 DAS 提供身份和域名解析，Gitcoin 和 CLRFund 解決公共物品資助難題。

而這些應用也證明了一件事：區塊鏈不僅可以實現 DeFi 業務，還能成爲這些 Web3 組件不可或缺的基礎設施。