晶瑞光擬募資4.26億元 兩收購案拚本季完成

晶瑞光 (6787-TE) 為擴大濾光片市占率，宣布收購億達薄膜、鎮江磐禾等兩家公司，搶攻筆電、智慧型手機商機，也規劃辦理現金增資，預計發行 1420.05 萬股，每股暫定發行價 30 元，募資約 4.26 億元，將用於購置機器設備、取得投資股權等，公司預估，兩家公司收購案將在本季完成。

晶瑞光表示，以目前增資時程評估，預計本季將完成收購億達薄膜 90% 股權、鎮江磐禾 100% 股權，帶動下半年營運較上半年大幅成長，並有利進一步擴大濾光片市占率。

晶瑞光指出，旗下 NBPF filter(近紅外光窄波濾光片) 產品累計已取得美國等 7 國發明專利技術，隨著收購案完成、產能逐步到位，營運貢獻將逐步放大，其中，將借重擬收購公司億達擁有的蒸鍍製程技術，加速蒸鍍製成學習曲線，估明年初就可達到量產能力，並強化手機、筆電、車用 LiDAR 等業務拓展能力。

此外，晶瑞光表示，磐禾是 NBG 產品有機化合物濾光基材供應商，近期也打入美系手機大廠攝像鏡頭模組元件供應商認證且小量生產供應中，並進行 SAMSUNG、OPPO、VIVO、小米等高階手機認證中，預期收購案完成後，將有利晶瑞光擴大手機 T.O.F 模組業務布局，並進一步躋身美系手機大廠供應鏈。