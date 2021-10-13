〈台股盤中〉追價意願低迷、航運孤掌難鳴 指數平盤震盪整理

不受美股四大指數收黑影響，台股今 (13) 日在航運拉抬、面板等族群跌深反彈，帶動大盤開盤小漲 18 點，但因電子、金融多頭欲振乏力，在多空拉鋸下大盤指數在 16450 點平盤附近震盪整理，不過市場追價意願有限，成交量恐仍低於 3000 億元。

權值王台積電 (2330-TW) 今天股價乏力，盤中在賣壓摜壓下股價低點一度跌至 570 元，盤中跌幅收斂股價略有回升，至於股王大立光股價走勢也疲弱，同步拖累大盤指數上攻無力。

航運股今天人氣回流，貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中大漲逾 4%，萬海 (2615-TW) 盤中也有近 3% 的漲幅，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 在買單敲進下，股價也同步翻紅。

造紙族群包括華紙 (1905-TW) 盤中大漲逾 2%，士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW)、寶隆 (1906-TW) 也是買單追捧焦點，盤中都有 1% 以上的漲幅。

面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 也在買單敲進下帶動股價翻紅，群創盤中一度站回 16 元關卡，友達股價盤中也小漲 0.1 元，推升股價站上 17.15 元。

塑化族群中包括亞聚 (1308-TW)、台聚 (1304-TW) 盤中漲幅逾 2%，再生 - KY(1337-TW)、華夏 (1305-TW)、南亞 (1303-TW) 與台達化 (1309-TW) 也是買盤敲進重點。

在國際股市空頭壓力未解下，台股多頭也缺乏上攻動能，目前看來大盤大多靠官股券商逢低承接穩定盤勢，力抗外資賣壓，短線不宜貿然進場承接，先看電子股買盤何時回溫。