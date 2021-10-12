〈台股盤後〉航運領跌摜壓 量縮觀望跌點收斂

隨著美股走弱，亞股今 (12) 日全面下跌，台股一度大跌逼近 300 點，以航運和電子股遭摜壓力道較重，所幸盤中跌勢逐漸收斂，最後一盤再湧入 170 億元買盤，終場下跌 177.59 點，以 16462.84 點作收，成交值 2782.99 億元，維持在近期相對低量水位。

國泰證期研究部認為，由於聯準會縮減購債、恒大財務危機和中國能耗雙控等利空持續干擾股市表現，美債上限出現曙光激勵股市的效果相對有限，股市短線恐將維持大幅震盪整理格局。

傳產方面，航運股今日聯袂跌，占大盤成交比重 20%，成為領跌重心，其中，遠雄港、裕民亮跌停燈號，陽明、長榮和萬海也跌超過 9%，慧洋 - KY 和中航跌逾 8%，台航、中櫃、新興、建新國際跌 7%，正德、四維航和志信也跌超過半根停板。

化纖族群持續陷入震盪整理，南紡跌 7%，東聯跌近半根停板，南亞、中纖、新纖和力麗跌逾 2%。

自行車族群表現偏弱，精確跌 7%，美利達跌 5%，日馳跌 3%，桂盟跌逾 2.5%。

而電子股方面，載板族群表現較為弱勢，同欣電跌超過 6%，欣興跌近半根停板，易華電、南電跌逾 2%。

IC 設計相關業者同步走弱，創惟跌超過 8%，安格、笙科、昇佳電子均跌逾 7%，凌陽創新、通嘉跌 6%，致新、譜瑞 - KY、太欣和世芯 - KY 均跌半根停板，聯詠、茂達和敦泰跌 4%，威鋒電子、旺玖跌逾 3%，群聯和祥碩跌 2.5%。

散熱族群中，動力 - KY、力致跌超過半根停板，健策、奇鋐跌 4% 上下，雙鴻跌逾 2%。

統一投顧分析，考量美股財報季即將登場，企業獲利增速放緩，同時，中國債務問題仍在，再加上中國限電政策將衝擊台廠 9 月和 10 月營收表現，市場將觀望周四台積電法說和美國聯準會記錄，指數震盪難免。