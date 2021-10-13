【Wen姐筆記】又見水手畢業文 台股空襲警報再響? 先測定海神針

國慶連假後第一個交易日，並未迎來光輝十月，新台幣未能撐住 28 元關卡，外資繼續大賣台股 168 億元提款，儘管台積電拉尾，但航運三雄臉綠，盤後又見更多水手畢業文。台股空襲警報再響? 今天又碰上周選擇權結算，短線只要無法站回 16555 點，仍由空方佔上風。關鍵點位為 16353、16426 與 16488 點。

昨日的黑棒，使得反彈格局遭到破壞，16400 點城池與兩端哨站 16386 與 16426 點成為多方回防第一要務，如能挺住，能夠站回 16466 與 16500 點城池，多方打第二隻腳才有機會露出曙光。16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點。但短多要搶回控盤權，收復 16555 點與 16600 點城池將是硬仗，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。如能突破 16445 與 16666 點，才有機會再拚 16700 點城池。

但如 16386 點未能挺住，需提防空軍再度來襲，16353 與 16300 點城池，如再棄守，日前的定海神針又將失效! 16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點，也是多方今日最重要的防守區。如再棄守 16282 點與 16258 點，需提防南下列車加速，續往 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入年線與 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方再度往 16000 點摜壓。

今日為周選擇權結算，盤面對於短多仍然不利，籌碼面部分，本土莊家板塊有退守 16300 點跡象，上方也退至 16600 點。短線上在短多未能搶回控盤權之際，投資人持股水位不宜拉高，至於短線已經急跌破底的航運等族群，則建議窮寇莫追! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)