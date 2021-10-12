【Wen姐筆記】再闖16800？多頭主帥誰擔綱？

上周五國慶連假前，外資又轉為賣超 145 億元，儘管內資力挺，但仍未能闖過 16800 點城池。本周多頭仍有續彈機會，但闖關主帥由誰擔綱? 台積電率領的半導體族群，以及鴻海集團率領的鴻家軍，或是挑戰月季線遇壓的聯發科? 傳產族群塑化與航運走勢恰巧形成對比。極短線多空強弱分界為 16717 點。關鍵點位為 16555、16636 與 16777 點。

多方保住反彈的火種，16555 點城池務必得守住，而 16600 點城池至 16666 點間，為暫時火線區，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點，而 16700 點城池與兩端哨站為 16686 與 16717 點，如果要繼續北上往月線與 17000 點挑戰，16747 與 16777 點為最重要的戰略據點。

16800 點城池與北方哨戰 16823 點，也是多方重返 17000 點挑戰權門票。如多方最好一鼓作氣，再衝關 16858 與 16900 點城池。16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。多頭才有機會再拚逆轉勝。

但如 16555 點未能挺住，需提防反彈火種熄滅，再退守 16500 點城池， 16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，如再棄守需提防空軍再度來襲，並往 16400 點回測。

上市櫃公司 9 月營收全數出爐，仍有 133 家公司改寫歷史新高，其中台積電領銜，聯發科也上榜，電子零組件也散見各族群，都值得留意，而傳產族群仍以塑化與航運為主。投資人可以 9 月業績創新高，搭配法人籌碼，作為篩選第 4 季潛力股的策略。如第 4 季展望明朗，且法人有持續加碼動作，只要在技術面上找買點，第 4 季操作勝率將可拉高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)