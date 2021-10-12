機械公會：中國能耗雙控 影響機械設備交貨

機械公會今 (12) 日公布 9 月機械出口值 26.9 億美元，較去年同期成長 28.1%，連續 13 個月維持年成長；對於中國能耗雙控政策，機械公會指出，鋼材價格將居高不下，加上關鍵馬達、控制器等交貨期拉長，將持續影響機械設備備貨與出貨安排。

機械公會指出，今年 8 月出口值創美中貿易戰以來新高，成長幅度也寫新高紀，9 月出口則略減 2.77 億美元，由於機械產業出口今年持續受新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等三項不利因素影響，將持續觀察上述因素對出口值影響程度。

對於近期中國拉閘限電進行能耗雙控，機械公會表示，各項原物料漲幅加劇，尤其耗能較大的鋼鐵材料生產減少，將使鋼材價格居高不下，加上部分電子產品受波及而停工，關鍵馬達、控制器等交貨期將更長、更難預料，勢必持續影響機械設備備貨與出貨安排。

機械公會也說，目前全國持續維持 2 級警戒，邊境管制措施尚未開放，限制商務活動進行。歐美等國已陸續開放邊境，藉由疫苗施打率提高來降低重症與住院率，朝與病毒共存生活模式發展，我國政府也應及早因應與規劃，盡早降低對產業的衝擊。

匯率方面，近期美元雖轉強，亞洲各國匯率紛紛走跌，但台灣相較競爭對手國日本、韓國與中國等仍回跌最少，與日、韓等國在出口競爭上不利競爭條件正加速擴大，機械公會呼籲政府對穩定匯率並維持與競爭對手國間的出口競爭力，應有積極作為。

今年 9 月機械出口前 10 大產品成長幅度均超過雙位數，其中檢量測設備出口 4.11 億美元，成長 25.0%；電子設備出口 3.73 億美元，成長 36.4%；工具機出口 2.21 億美元，成長 49.5%；動力傳動件 2.17 億美元，成長 43.6%。