榮耀解禁 宣布搭載GMS

周一 (11 日) 晚間榮耀宣布與 Google(GOOGL-US)恢復合作，榮耀推出的 HONOR 50 系列國際版本將搭載 Google Mobile Services(GMS)。

自從去年榮耀脫離華為以來，榮耀已經獲得了許多供應商的支持，包含 HONOR 50 系列已搭載最新的高通 (QCOM-US) 驍龍 778G 處理器。

現在又可以下載最重要的軟體服務核心 GMS，意味著 Google Map、GMAIL、YouTube、Chrome，以及應用程式商店 Google Play 等榮耀手機均能使用。

一位軟體開發商指出，如果新出廠的手機無法使用 GMS，就無法接收 Gmail、打開 Chrome 上網、透過 GooglePlay 下載 APP、買手機遊戲寶物，對於高度依賴 Google 服務的歐、亞用戶來說，會有嚴重衝擊。

在今年年初，榮耀官方就已經對外表示，正在與 Google 進行談判，並希望恢復與 Google 之間的合作關係。而在幾個月前，有消息傳出榮耀正在接受 Google 的安全審查和兼容性測試，以確保 GMS 應用程式 (包括 Google Play、Google Map、YouTube、Gmail 等) 可以在榮耀裝置上運作。

榮耀之前海外市場市佔幾乎跌到 0。在 8 月中旬的一場採訪中，榮耀 CEO 趙明出，今年海外市場重點目標放在「恢復」，包含恢復運作、銷售通路及零售能力。

榮耀原本是華為旗下的子品牌，而在美中科技戰之下，美國祭出封鎖華為策略，頓時華為手機無法使用 GMS，同時也無法開發自家晶片，導致華為手機市佔率一落千丈。

為了能手機事業有另起爐灶的機會，華為將榮耀品牌分割，以避免榮耀受到「封鎖華為」的拖累。而在脫離華為後的榮耀，其營運漸漸恢復，在中國市佔率明顯回溫。2021 年 9 月 22 日，榮耀 CEO 趙明透露，目前榮耀市佔率來到 16.2%，接近榮耀歷史的最高水準。