【袁志峰專欄】港股超買，短線回調

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $21.95

1) 股市前景

港股連升 3 日，氣勢如虹。恒指連續 3 日高開超過 320 點，累漲 1359 點或 5.7%。國企指數及恒生科指同期累升 7.0% 及 9.2%，反映港股急彈主要由頭部科技股帶動，其中阿里 (9988)、美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 22%、21% 及 18%。南向資金已連續 5 日淨買入，累計淨額逾 181 億元，其中騰訊 (700) 及美團 (3690) 佔淨額約 44% 及 27%。筆者看好港股後市，但連升 3 日後已呈超買，應有技術調整，建議趁回調買進。

今天推介是中芯國際 (981) — 二季度業績優於預期，行業受政府高度支持，盈利增長前景亮麗，估值吸引。今年二季度盈利 6.88 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增長 3.99 倍。期內，收入 13.44 億元，按季增長 21.8%，按年升 43.2%；毛利率為 30.1%。管理層預期三季度銷售收入按季增長 2% 到 4%，毛利率預期在 32% 到 34% 之間。全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到 30% 左右。現價對應市賬率 1.47 倍，估值吸引，維持買入建議，目標價 25.0 元，止損價 21.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 324 點，已是全日低位，早段再拉升令漲幅擴大至超過 500 點，隨後全日高位窄幅震盪，最多曾漲 599 點，收報 25325 點，升 487 點或 2.0%。成交額按日持平約 1629 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 21 億元，包括淨買入約 15 億元騰訊 (700) 及淨賣出 6 億元東岳 (189) 股份。10 月以來淨買入 45 億元，9 月淨買入 181 億元。

藍籌股 33 升 25 跌 2 持平。美團 (3690) 及阿里 (9988) 升逾 8% 及 7%，為升幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 及招商銀行 (3968) 升 5%。信義光能 (968)、中國平安 (2318) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 3%。騰訊 (700)、小米 (1810)、滙豐 (5)、中國人壽 (2628) 及吉利汽車 (175) 升逾 2%。安踏體育 (2020) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及碧桂園 (2007) 跌逾 3%。李寧 (2331) 及創科實業 (669) 跌近 2%。

恒生科指升 3.2%，收報 6403 點，成份股 26 升 4 跌。大型科技股領漲，美團 (3690)、阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 8%、7% 及 6%。京東 (9618)、網易 (9999) 及快手 (1024) 升 5%。京東健康 (6618) 升逾 8%，為升幅最大成份股。微盟 (2013)、汽車之家 (2518) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升 5%-6%。聯想 (992) 跌逾 13%，為跌幅最大成份股。其次是海爾智家 (6690) 及 ASM 太平洋 (522) 跌 2%。

板塊方面，大型科技股、汽車、光伏及煤炭股跑赢大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 升 4%。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 升 4%。中國神華 (1088) 及兗州煤業 (1171) 升 4%，兗煤澳大利亞 (3668) 漲逾 17%。體育用品、風電、發電設備、港口、基建、中資券商及本地公用股逆市下跌。新天綠色能源 (956) 及龍源電力 (916) 跌 10% 及 9%。東方電氣 (2727) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌 7%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 跌逾 5% 及 2%。中交建 (1800)、中國鐵建 (1186) 及中國中車 (1766) 跌逾 2%。

周一上証指數高開 0.2%，早盤做好，最多曾漲 0.6%，午後偏軟，收報 3591.71 點，基本持平。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 9900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 2 億元，10 月以來淨賣出 24 億元，9 月淨買入 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院總理李克強主持召開國家能源委會議指出，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋、不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。會議稱，提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。(信報)

4) 個股訊息

國際數據公司 IDC 報告稱，全球第三季個人電腦 (PC) 付運量達 8665.2 萬台，按年升 3.9%，連續第 6 個季度錄得升幅。聯想 (992) 於第三季市場佔有率 22.8% 居首，付運量 1977.3 萬台，按年增長 3.1%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，9 月攝像頭模組銷售 4298.8 萬件，按年升 15.2%。9 月指紋識別模組銷售 945.9 萬件，按年升 12.3%。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，9 月銷量 10 萬輛，按年下跌 15.1%。今年首 9 個月，銷量 88.4 萬輛，按年增長 29.9%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，9 月總銷量為 10.39 萬部，按年減少約 18%，按月則增長約 18%。今年首 9 個月總銷量為 92.17 萬部，按年增長約 5%，達至今年全年銷量目標 153 萬部之 60%。(信報)

《上海證券報》報道，恒大汽車 (708) 周一在天津生產基地召開戰略合作夥伴大會，天津市濱海新區有關領導及博世、日立等企業高層出席。恒大汽車總裁劉永灼在會上通報了恒大造車的進展，並透露恒馳 5 將於明年初在天津下線。(信報)

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