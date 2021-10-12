【邱志昌專欄】中國改革指向「經濟鬥爭」！

(聲明：本文相片與姓名在 Telegram 軟體被冒用，已向證券主管機關檢舉。)

壹、前言

(圖一：道瓊工業股價指數日線圖，鉅亨網)

2021 年 9 月中旬之後，美股陷入空頭魔咒，受到兩個大變數牽累，道瓊工業股價指數、標準普爾、費城半導體指數四大重要指標，呈現近乎垂直性大跌。一為美國財長葉倫，自 2021 年 8 月開始，就疾呼美國債務總金額已至少，到達 GDP 的 120% 以上；而且從 9 月開始隨時多有，突然到期違約風險。因此要求國會一定要迅速調高、否則就無法以債養債、馬上會引爆債務違約危機。作為一個國家的財政部長，當然就是要維持國家財政穩定。但眼看國會規定債務上限，就即將要破表；一堆國家公債馬上就要付息、償還本金，債主遍布五大洋三大洲，積欠亞洲兩大國央行、日本與中國就接近 3 兆美元以上；雖然這跟幾千億美元債務總額相比，還算小巫見大巫。但在這美國聯合日本、印度、歐盟全面對付中國之際，美債違約無異於對中國輸了一截。葉倫當然緊張，從 8 月起就不斷大聲吶喊；因為現在國家財政的穩定，就是她的主要且唯一工作，一旦債務飆升到上限以上，美國政府部門就馬上沒薪水可發，全球債信最好的美債成為「垃圾債券」，這位在官僚體系的財經大師，可能要面對全球各國央行與財長問責，被告到國際法庭，丟了工作、提早退休去，成為有史以來最丟臉的財長。

貳、鮑爾對通膨延續期間之判斷、尚未正式認錯！

二為 Fed 主席鮑爾，早在 2020 年 3 月大推無限量的 QE 政策；我們就發現，這根本完全不是鮑爾本意。原本 COVID-19 疫情發生當下，Fed 也是依照緩解流動性的降息步驟一一進行，有序調降利率、增加金融市場流動性。但在當年底就要競選連任的川普總統，怎麼可能讓你這樣「折磨」？禁不起川普瘋狂的神經刺激與免職威脅，鮑爾勉為其難、終於將最極端的貨幣寬鬆政策，無限量 QE 政策馬上推出檯面。這顯然已再也沒有更最寬鬆的貨幣政策，無限量 QE 本身就是一個瘋狂行為；但川普為競選總統連任，也要跟中國經貿科技開戰，還有甚麼不敢做的？

當時不少華爾街投資銀行、經濟學大師多還為他背書， 認為以通貨膨脹換取就業這也是值得；股價上揚的甜頭才是他們最渴望的。鮑爾在 2020 年整年每次 FOMC 會議中信誓旦旦，如果有通膨發生、那也只會是短期現象。可是到了今年 2 月起、大家就發現物價有點不對勁了。而第二季我們還在懷疑，是因為 2020 年疫情造孽、因此物價基期過低，就對 4、5、6 月達 5.4% 的 CPI 年增率，自我安慰說、這還是一個短期現象。一直到 9 月份 Fed 的 FOMC 會議後，鮑爾突然向股市投下深水炸彈；終於承認通膨現象，會持續到 2022 年。這驟然掀翻全球股市多頭盤勢，道瓊股價指數當天就大跌 400 多點，還波及全球股市如東京日經、台灣集中市場、港股等。全球股市多走了一小段「鮑爾認錯行情」，股價一片油綠綠的；這真是出乎聯準會預料之外。

為什麼會有這讓人錯愕的情況，不禁令人慢慢抽絲剝繭、想到中國去年底以來，一連串的社會改革。中共中央對於金融互聯網螞蟻金服禁止到美國 IPO，又對互聯網企業套上反壟斷法，處以鉅額罰款；甚至把這些互聯網 CEO 拉下馬，命令國企進到他們董事會參股。今年第一季中國教育部開始還對補習班揮刀相向，不僅勒令補習教育不准融資購併，還重新劃分了熱門學區、打破明星學校、不准學校進行能力分班。不久之後中共網信辦還舊事重提，再度批判網路遊戲，指著騰訊「王者榮耀」等軟體遊戲大罵電子毒品、精神鴉片；下令全國未成年人，每周只能在假日玩三個小時，而且搞個、時間到自動斷電腦機制；差點搞垮大陸遊戲產業。7 月份又搬出剷除劣跡藝人運動，社會改革機關槍掃向娛樂圈；這一排子彈殺向所謂「偽娘腔」、「精神叛國藝人」。

尤其是到日本玩、還跑到靖國神社留影來此一遊藝人，認定他們對祖國不忠不義不肖。最恐怖的還在後頭，就是習近平突然說，大家要回到共產主義初衷；不管你或我的財產、所有人多要「前富帶後富」、你的我的多是國家的；在脫貧計畫成功後繼續搞「第三次財富分配」。習近平這一開口馬上嚇壞馬雲與馬化騰等，及兩岸三地在中國賺到大錢富豪。有的趕緊慷慨解囊，台灣藝人趕緊關掉對岸賺錢公司，跑回台灣避難。這一連串社會改革，起初影響的只是人民生活習性。但漸漸地再來進展、卻越來越不對勁了；就在 9 月底的台灣中秋前夕，在蘇州與上海台商工廠突然一片漆黑，華北與東北大斷電；大家摸黑做工，台商一時無法適應過來、生產線頓時大亂，而且又加上大陸特有的十一長假，眼看未來 10 月份的工作天所剩無幾。

叁、中秋大停電夢醒時刻、才警覺這是中國終結「世界工廠」強烈信號！

(圖二：NASDAQ 股價指數日線圖，鉅亨網)

這時大家終於了解，中國當前所想的社會改革，是一個與美國資本主義、及新興市場經濟體不同的社會主義。中國已經認為這樣的物質水平享受已夠用，再來就要追求質的改變，尤其對於無產階級照顧要更加用心。因此預料中國大陸的經濟發展型態，將會漸漸轉變，反向追求自己內在非物質生活的享受；可以預料，中國未來不會再是世界工廠，因為它不會為了錢再犧牲環境汙染，製造低廉的生活產品，去滿足內需與歐美的外銷市場。這一次的斷電、搞成差點要點蠟燭過冬天、重返純樸生活、震撼兩地。10 月 30 日接近無預警大停電，主要訴求就是節能減碳，也是製造業廠商若要從事生產活動，則要進行「碳權」購買前置作業。

人類物質文明走到幕前這種登峰造極地步，除非再來一次太空計畫登陸外星球，去尋找宇宙文明，否則大肆開墾自然生態，恐怕會遭天譴；也就是人為的氣候變遷、環境破壞。其實到底是財富重要？還是身體健康重要？擁有健康沒有財富，享受到的人生當然有限；但空有財富、沒有健康的身體也是徒勞無功、最後財產會變成遺產。最近很多研究就發現，人類的病兆多跟飲食、空氣、水的純淨與否有關。現代人類對物質追求已經到了極限，滿漢全席只會敗壞社會風氣、還不是只有一樣吃一餐？

中國大陸這一連串的社會改革，應該不會是偶然；或許經過共產黨，與受過歐美高等教智庫長期辯證。唯有經過討論與辯證理論才務實，才能被深深信任、執行者也才有面對下棋般的自信。任何一個國家領導人，除非只想幹一任、否則任何攸關國家前途政策，多是要經過深思熟慮。一個 14 億人口的領導人，你覺得他會顛三倒四、魯莽草率、恣意作為？

習近平社會改革運動，就在中秋節大斷電時候，終於使西方國家夢醒！原來這是要搞通貨膨脹輸出運動，一石三鳥、強勢壓制那些炫富、劣跡藝人、導正下一代的端正生活規矩，不要跟吸毒嗑藥的歐美藝人一般。最後弄出一個大限電，其實就是製造業大減產。中國大陸除以較便宜的價格供應境內所需外，輸出國外的商品必然因電力成本提高而上揚；尤其是輸美產品，再加上 20% 美國加重中國製造關稅，必將會拉高美國境內日常用品物價水準，使美國通膨現象可能再長達一年以上，逼得 Fed 不得不承認，2020 年 4 月之暫時通膨之預測完全錯誤。這也可能是中國大陸對付美中貿易鬥爭戰術之一，而這種技倆也是當時美日貿易戰爭，日本政壇從沒想過的招數。日本財閥碰到美國貿易戰爭即束手無策，日本內閣只想保護自己豐田、新力、東芝與松下企業利益，沒想到以攻為守；共產中國竟然還可以退一步、海闊天空。自搞社會改革大運動、卻將經濟導向更高段鬥爭，以去汙染碳交易為產業發展主軸、順應環保趨勢潮流，還倒抽對手物價問題、減產降低輸美產品、拉高輸入美國產品的物價，成為 Fed 在無限量 QE 政策下揮不去的通膨夢饜。

肆、結論：美中經濟競合還在繼續纏鬥！

(圖三：被中國社會改革掃到颱風尾的港股，鉅亨網)

過去兩年以來，世人多不明白，為何習近平不計代價、要喝止網路沉迷、要破除互聯網金融的金錢遊戲、要進行第三次財富重分配？台灣媒體還認為，這是共產中國自殘自己經濟。最後在中秋節前發動斷電措施，從這一刻開始大家終於明白，中國社會主義的經濟改革、已經告一個段落；想要走向好山好水、藍天綠地的永續生存環境。不會再為外銷出口價格做無聊的低廉、所謂新興國家的自殘競爭，以自己便宜勞力與無產階級日夜血汗，換取國家外匯存底。習近平這一連串「莫名其妙」改革，在 2021 年中秋節前一天真相大白；驗證中國社會改革運動不是自殘，而是利己傷人的通膨輸出、而其招數自始至今竟這樣船過水無痕？看來要對付任何強權，至少要有兩種條件：執政團隊的集體智慧與國家經濟實力！

(聲明：本文無政治偏好，僅以經濟戰略思維詮釋中國改革；及其對世界經濟影響。)