AZ抗體雞尾酒療法試驗顯示 COVID-19重症和死亡風險可減半

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 周一 (11 日) 表示，根據後期臨床試驗結果，其實驗性抗體雞尾酒療法，能有效將 COVID-19 非住院患者的重症和死亡風險減半。

阿斯特捷利康稱，與注射安慰劑相比，那些 7 天內出現症狀的受試者，在注射 600 毫克劑量 AZD7442 後，出現重症和死亡的風險降低了 50%，達成後期試驗的主要目標。

周一美股盤中，阿斯特捷利康 (AZN-US) 漲近 1%，截稿前暫報 61.19 美元。

上述試驗結果顯示，在注射 AZD7442 的 407 名受試者當中，有 18 人出現重症或死亡，相較之下，注射安慰劑的 415 名受試者中，有 37 人有重症及死亡的情況發生。

阿斯特捷利康還稱，若能在確診病患出現症狀的 5 天內給藥，重症風險可望降低 67%。在這組試驗中，注射 AZD7442 的 253 名受試者有 9 人出現重症或死亡，注射安慰劑的 251 名受試者則有 27 人重症或死亡。

阿斯特捷利康執行副總裁 Mene Pangalos 表示，及早使用 AZ 抗體治療法，能夠顯著降低出現重症的風險，並為注射者提供 6 個月以上的保護力。

本月初，阿斯特捷利康已就 AZD7442 向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請緊急使用授權(EUA)，且下周將與衛生當局就最新試驗數據進行討論。