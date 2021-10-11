Merck尋求FDA授權旗下新冠口服藥丸Molnupiravir

Merck(MRK-US)(默克, 默沙東) 與 Ridgeback Biotherapeutics 周一 (11 日) 表示，已向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交申請，尋求新冠口服藥丸 Molnupiravir 的緊急使用授權 (EUA)。

作出最終決定前，FDA 必須先針對 Molnupiravir 的安全性與有效性數據進行審查。Merck 本月初援引後期臨床試驗結果指出，Molnupiravir 能有效將輕度、中度新冠確診患者的住院及死亡風險降低約 50%。

一旦獲得 FDA 批准，Molnupiravir 將成為全球首款治療新冠病毒的藥丸，其帶來的意義在於，不僅可降低美國醫院負載量，還能防止弱勢國家的醫療系統崩潰。

Merck 表示，預計今年稍晚可向美國人提供這項藥物，並稱該公司正積極與各國監管機構合作，未來幾個月將陸續提交 EUA 或正式授權申請。

周一截稿前，Merck 於美股盤前跌 1.08%，暫報 79.76 美元。

Merck 此前稱，一旦 Molnupiravir 獲得 EUA 或正式批准，美國政府承諾將採購 170 萬份 Molnupiravir。

除美國外，Merck 正在和各國政府展開採購談判，並表示將依據各國經濟狀況，使用浮動價格機制進行協商。此外，該公司也和幾家印度學名藥廠簽訂授權協議，為低收入國家生產低價版本的新冠口服藥物。