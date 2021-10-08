風動？葉子動？還是心在動？智原漲停、博智大漲 行情沒任何問題

行情總在絕望中誕生！週二搶先預告會留下影線，週三提示週選擇權壓力壓回不怕，昨日大漲，今日連假前小回，會意外嗎？反彈格局持續中，沒有任何的模稜兩可。

外資買超 145.8 億元，投信買超 16.09 億元，自營商買超 9.42 億元，連假後會變盤嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，１美股如預期 NASDAQ 率先黃金交叉，所以續漲，緊接者道瓊和費半被帶動，也出現日 KD 黃金交叉，所以也大漲，在美股持續上攻下，台股為何開高走低？主因還是連假前的不確定因素，只要美股不大跌，台股週二回來還是會延續反彈格局，主要原因就是日 KD 來到 20 軸，且行情還是黃金交叉了，行情大可不必看漲說漲，看跌說保守，而是要膽大預測，細心修正，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/i0xnC62Bub0。

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，築底不成反成頭，還深陷其中的水手們，很多人因為基本面好高點捨不得出，可好好利用反彈來到壓力區的過程調節！其實適度的調整或換股，能讓心情好受些，操作才不會失常。

今日雖然指數下跌，又要放連續假期，大家或許會有點不放心，但其實就以中間內容物而言，表現相當不錯，像技嘉 (2376-TW)、健策 (3653-TW )、閎康 (3587-TW )、惠特 (6706-TW )、界霖 (5285-TW )、強茂 (2481-TW )、鈺創 (5351-TW )、茂達 (6138-TW )，表現都不錯，行情其實沒有差。

而我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW) 又過高、智原 (3035-TW) 2 天 2 根漲停、創意 (3443-TW) 又過高，世芯 (3661-TW) 又過高，而風力發電：以世紀鋼 (9958-TW )，上緯投 (3708-TW) 為指標 ！再來就是市場較少討論的「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 續大漲、台肥 (1722-TW) 下影線，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW) 還沒漲到，這些個股震盪都可留意。

再來就是近期投信買超較為積極的個股：亞聚 (1308-TW)、博智 (8155-TW) 急漲、偉詮電 (2436-TW)、華夏 (1305-TW)、健策 (3653-TW) 大漲、晶焱 (6411-TW)、紘康 (6457-TW)、朋程 (8255-TW)、漢磊 (3707-TW) 過高壓回、康普 (4739-TW) 續漲、揚明光 (3504-TW) 下影線，這些個股籌碼相對集中，下周震盪仍可留意。

今天行情震盪，昨天講的「續航力」，馬上驗證，下周廉價放假回來，會更精采，請大家拭目以待。

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