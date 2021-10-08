抗通膨REITs基金ETF 最高配息7% 息收利得雙頭甜

全球金融市場近期關注通膨升溫議題，REITs 本來就具抗通膨特色，又進入 ETF 配息旺季，群益投信公布，群益道瓊美國地產 ETF(00714-TW) 第三季配息金額為 0.376 元，預估配息率 7%，連續兩季配息優於過去。

在通膨隱憂牽動市場情緒下，也令股市波動加劇，市場法人建議，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的 REITs 基金或地產 ETF。

觀察今年來全球 REITs 指數表現亮麗，以美國道瓊地產 REITs 上漲 20.51% 表現最佳，其次日本不動產也有 14.77%，澳洲不動產 9.19%、歐陸不動產 4.56% 也都維持 5% 以上的報酬率，連帶的投信發行的 REITs 基金和 ETF 表現也不俗。

其中，群益道瓊美國地產 ETF(00714) 第三季配息金額為 0.376 元，預估配息率 7%，除息日為 10 月 19 日，配息來源除了美股 REITs 既有配息外，還包含了部分獲利了結的資本利得。

群益道瓊美國地產 ETF 基金經理人李鈺涵表示，今年以來近期美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股 REITs 資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬截至九月底，漲幅為 21.30%，優於 S&P500 指數漲幅 15.92%，也因此地產 ETF 是穩健息收的產品，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺。

李鈺涵進一步表示，預期未來通膨持續的環境之下，建議投資人可分批佈局，一次掌握 REITs 市場的租金收益及後市增值行情。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將 REITs 視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利 REITs 後市表現，不過在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致的情況下，建議看好 REITs 的投資人不妨以全球布局的方式來因應，一來掌握各市場投資契機，二來也分散投資風險。