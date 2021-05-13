中保科首季獲利年增逾1成創同期新高 EPS 1.33元

中保科 (9917-TW) 今 (13) 日公布 2021 年首季稅後純益為 5.87 億元，年增 10.1%，創同期新高，年增 10.1%，每股純益為 1.33 元。

同時，由於 COVID-19 疫情社區疫情風暴持續升溫，本周以來，溫測攝影機，結合體溫量測的門禁考勤系統，詢問量也明顯增加。

中保科 2021 年第一季營收 35.37 億元，毛利率 36.16%，季減 1.27%，年減 0.03%，稅後純益 5.87 億元，季減 19.03%，年增 10.1%，創歷年同期新高，年增 10.1%，每股純益為 1.33 元

COVID-19 疫情社區疫情風暴持續，中保科技表示，這一周以來，溫測攝影機，結合體溫量測的門禁考勤系統，詢問量激增 50%。

中保科技透露，透過 AI 溫控人臉辨識門禁管理系統， 結合熱影像溫控與 AI 系統，準確度高達 99%，最多可同時偵測 16 人。

尤其以偵測過程不需接觸人體的設備最熱門，由於測溫時間僅需 0.3 秒，可與門禁管理系統結合，業務拜訪人士或員工進出時，遇有溫度異常，前台除發報警報訊號與警報燈外，相關部門也能收到通知。

另有口罩辨識功能，員工進出時，即便戴上口罩，也無需取下口罩，倘若來訪人士體溫高於 37.5 度 C，或未正確配戴口罩，在通道入口處，閘門可設定無法開啟，避免違規人士或員工入重要辦公場域或廠房。

此外，零接觸可避免 COVID-19 新冠疫情感染，也意外讓中保科技的雲端警衛方案詢問度大增 30%。中保科雲端警衛方案，讓住戶回到住家時，從一樓大門到家門口，一路上可零接觸抵達家門: 住戶回到住家大樓，可選擇使用手機 APP、藍芽、掃 QR Code 或是臉型辨識系統開啟社區大門，當要搭乘電梯時，則利用電梯前的感測器叫梯，進入電梯後，使用手機掃 QR Code，電梯便停靠所住樓層。

中保科董事會也通過，以不超過 5.5 億元的金額，取得老牌食品代工廠永潤食品 70% 的股權，有利整合並擴大現有航興空廚資源，進軍需求擴大中的烘焙餐飲市場需求。

永潤食品成立於 1994 年，為老牌自有品牌及代工服務廠，代工產品銷售通路為便利商店、國際飯店、醫療院所、知名連鎖餐廳及咖啡廳，也輔導品牌進入大型通路，並且與品牌進行策略聯盟。

中保科去年稅後純益達 24.4 億元，創新高，年增 11.9%，每股純益 5.42 元，董事會通過，去年盈餘擬配發每股 5 元現金股利。