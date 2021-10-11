台股年線有守個股超跌的先彈？

台股這一波下殺，從波段高點 18,034 點起跌至今週二 (10/5) 低點 16,162 點為止，跌掉 1872 點，今日盤中跌破前低 16,248 點，終場在電子權值股拉抬下，最終收 16,460 點，小漲 52 點，成交量 3,282 億，暫守年線，若八大官股持續進場護盤買超台股，指數可望有機會展開反彈。

美國通牒台積電 (2330-TW)、三星要上繳客戶訂單機密文件，台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線，如何因應美國要求，台積電 10/14 舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看，八大官股連續四日買超台積電 9,381 張，投信更從 8/10 沿路買逾 18,000 張，顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。

全球晶片短缺一般預料到 2022 年下半可以緩解，但明年 5G 滲透率提升、數位轉型帶動 HPC 晶片成長，都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊，客戶現在只能以長約來確保晶片，與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁，包括聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、順德 (2351-TW)、凌陽 (2401-TW)、欣銓 (3264-TW)，以及 PCB 族群。

2020 年台商 PCB 產值已經突破兆元，今年預估全球 PCB 產值成長 8.6%，當中載板產值成長率遙遙領先達 19%。除了車用大量使用 PCB，SpaceX 創辦人馬斯克 (Elon Musk)3 百億美元的星鏈計畫也同樣需要大量 PCB。

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