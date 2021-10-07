投資總鋪師：QE退場美元轉強趨勢下 電子將優於傳產

萬寶投顧王榮旭表示，美國債務上限危機每幾年就上演一次，但美國兩黨鬥爭歸鬥爭，也從未讓政府停擺無法無法運作，這次應該也不例外，美股的上漲充其量是跌深的反彈，台股在年線 16000 點大關之前，已見護盤動作頻頻。今 (7) 日在亞股全面反彈之下順勢點火，讓大盤大漲 320 點，各類股皆漲，有如股市版的國慶煙火秀。到底行情是回升還是只有反彈？從量價的角度來看，比較偏向後者。

今日大盤成交量不到 3000 億比下跌量還低，跌有量漲沒量，而且大盤急漲緩跌，量價都還是屬於偏空格局。技術指標日 KD 黃金交叉向上，月周 KD 則是死亡交叉向下，技術訊號已經說明大盤是短多中空。

中國及印度兩大世界工廠缺電，全球通膨升溫，新興國家領先升息，下月美國 QE 也即將退場。QE 退場購債規模縮小，代表政府從印鈔票救經濟，轉變成要把錢收回去，這將使美元走強。

萬寶投顧王榮旭認為，最近美元指數創下一年來的新高，熱錢加速流出新興市場，外資因此最近大賣台股超過千億元以上。不過依照過去經驗，台股會先跌後漲，因為 QE 退場代表美國經濟基本面變好，而美國是台灣主要出口國家，當然受惠美國經濟復甦，尤其出口電子股受惠美元走強台幣貶值，額外又有匯兌的收益。

反觀以美元為報價基礎的原物料，價格跟美元走勢呈現反比，美元強原物料價格則易跌。2008 年金融海嘯，美國實施 QE 量化寬鬆救經濟，2014 年元月 QE 正式退場，同年 10 月全面結束 QE，2014 年全年台股電子指數大漲 20%、金融指數僅漲 2.8%，傳產指數更是逆勢下跌 5.1%。這就說明為何傳產原物料股多不斷股價卻一路下跌。

最明顯的例子是鋼鐵，近來雜音越來越多。第三季中國冷、熱軋鋼捲並沒有因為限產而大漲，鋼價反而陷入整理；而眾所期待的美國基建計畫，在美國舉債已達上限之下，規模恐怕不如市場預期。

9 月以來鎳價也出現大跌、鐵礦砂價格更是創一年來的新低，礦產大國巴西與澳洲的股市先後跌破年線及半年線，載運鐵礦砂的散裝輪要不是短線搶運煤礦，第四季運價並沒有大漲空間。貨櫃輪本益比已跌到近 3 倍，10 倍以上的散裝輪還值得追價嗎？

萬寶投顧王榮旭強調，電子籌碼依舊優於傳產，台股行情一回穩電子上漲速度快。股王矽力 - KY(6415-TW)守在季線以上，比大盤強勢許多；股后信驊 (5274-TW) 再漲 3% 即可創歷史新高價；IP 股王力旺 (3529-TW) 已領先創下新高，同族群的世芯 (3661-TW) 與創意 (3443-TW) 也齊步寫新猷。

觀察這波行情修正，投信法人不離不棄的股票除了 IP 股，CCL 的台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW) 即聯茂 (6213-TW) 即使受中國限電影響營收，也只有小幅調節持股，埋下了多頭反攻的火種。

還有伺服器的零組件健策 (3653-TW)、奇鋐(3017-TW) 及博智(8155-TW)。其中，奇鋐受中國限電影響只有 2% 的產能，股價這波拉回修正一成多，融資大減了二成五，投信庫存則有增無減，今年 EPS 估計可超過 7 元、明年 EPS 上看 9 元，目前本益比偏低。

另外，泰鼎 - KY(4927-TW) 廠區在泰國，不受中國限電漲價的影響，隨著泰國逐漸開放邊境，遞延訂單第四季出貨，第三季營收已經創高、第四季業績可望更旺；今年 EPS 上看 7 元、明年 EPS 挑戰 9 元，目前股價只有 70 元出頭，本益比更低，難怪投信一直默默布局。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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