聯準會副主席：Libor年底就停用 市場須快速做好準備

聯準會副主席 Randal Quarles 提醒市場參與者，他們應該在年底前停止使用倫敦銀行間同業拆借利率 (Libor)，並警告稱聯準會將對企業進行相應地監管。

Libor 是由英國銀行組織旗下銀行，對拆借利率所做的調查與統計，過去大約 200 兆美元的債務和合約，包括房貸和消費性貸款，眾多未到期商品均與此一利率掛鉤。

在 2008 年金融危機之後，監管機構發現，各大銀行一直在為自己的利益而操縱此一利率，這導致數以十億計美元的罰款。

聯準會負責監管的 Quarles 周二 (5 日) 公開演講表示，銀行將無法在年底後使用 Libor，無論他們對替代它的選項有多不滿意。

他強調，基於 SOFR(Secured Overnight Financing Rate, 擔保隔夜融資利率) 已經可以使用，銀行沒有理由在 2021 年之後繼續使用 Libor。

SOFR 是目前最主要用以取代 Libor 的替代方案，由紐約 Fed 發布，根據的是美國境內金融機構，以美國國債或政府債務作為抵押品借入現金的實際隔夜交易。最主要的優點是它更難人為操控，因為它是以實際交易為主，與 Libor 不同。

但它也一直遭到抱怨，參與者認為，SOFR 對信貸的敏感性不夠高，這意味著 SOFR 與信貸市場狀況的變化並不太緊密，因為它基於實際交易而不是估計的未來借貸成本。銀行還抱怨 SOFR 缺少「期限結構」，也就是投資人能夠查看未來利率的能力。

整體而言，Libor 反映信用風險，可以預測未來 3、6 和 12 個月。相較之下，SOFR 不反映信用風險。

距離年底放棄 Libor 的截止期限還有大約 12 周的時間，1 周期和 2 個月期的 Libor 將結束，但 Libor 報價將持續到 2023 年 6 月，但只供遺留下來的合約使用。Quarles 強調，新合約若使用這些報價，將會給交易對手和金融系統帶來安全風險。

Quarles 說：「市場參與者現在應該採取行動，加快他們擺脫 Libor 的轉變，Libor 的統治即將結束，不會再回來了。」