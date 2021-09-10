美國法官拒絕立即停用Libor 各大銀行暫時鬆口氣

據《彭博》報導，一位美國法官裁決，不會立即終止倫敦銀行間同業拆借利率 (Libor) 的使用，從而拒絕了一個借款人團體的訴求，後者認為這個基準利率是「價格操縱」壟斷集團的產物。

位於舊金山的美國聯邦地區法院法官 James Donato，周四 (9 日) 作出的初步裁決，對於摩根大通、瑞信集團和德意志銀行等一些全球銀行巨頭來說是一次勝利。這些銀行認為，突然終止 Libor，將對金融市場造成嚴重破壞，並損害多年來改革這一基準利率的努力。

Libor 是由英國銀行組織旗下銀行，對拆借利率所做的調查與統計，過去大約 200 兆美元的債務和合約，包括房貸和消費性貸款，眾多未到期商品均與此一利率掛鉤。

在 2008 年金融危機之後，監管機構發現，各大銀行一直在為自己的利益而操縱此一利率，這導致數以十億計美元的罰款。過去幾年市場尋求各種替代方案，來取代這一備受批評的利率。

由 27 位消費者借款人和信用卡用戶組成的原告，認為 Libor 是一項非法的價格操縱協議。這項訴訟尋求禁止使用 Libor，或將這項利率設定為零，以便借款人只需償還本金而不用支付利息。

Donato 表示，他不相信消費者要求停止使用 Libor 的請求，符合法律上的緊迫性測試。它的歷史已經多達 35 年，看不出有停用的迫切性。

不過法官表示，這一訴訟並未因此結束。

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