外資下調大立光評等至中立 目標價降至3295元

外資出具最新報告指出，大立光 (3008-TW) 面臨非蘋陣營手機鏡頭規格升級速度放緩，且蘋果訂單上又有玉晶光 (3406-TW) 侵蝕市占，預估大立光恐受到不利影響，決調降評等，由原先的「買進」調降至「中立」，並對目標價由 3625 元下修到 3295 元。

外資指出，市場原先預估今年第三季 iPhone 新機出貨將放量、Android 手機鏡頭明年上半年將升級到更高解析度或更大尺寸感測器，可望成為大立光成長動能，不過目前看起來，由於同業競爭及鏡頭規格升級放緩，不利大立光營運。

外資指出，為反映非蘋陣營手機 2022 年升級需求放緩，下修大立光 2021 年至 2023 年每股純益預估，降幅 2%、9%、8% ，估分別達 144.5 元、156.9 元、160.8 元，評等降至「中立」，且下調目標價到 3295 元。

大立光第二季表現不佳，營收 101.13 億元，季減 14%，年減 20%，毛利率 60.33%，季減 4.44 個百分點，年減 8.26 個百分點，其中業外匯損金額高達 12.3 億元，拖累稅後純益 29.59 億元，每股純益 22.07 元。

大立光今年上半年營收 219.33 億元，年減 15%，毛利率 62.71%，年減 6.56 個百分點，稅後純益為 82.75 億元，年減 29.33%，每股純益 61.69 元。