台股年線前急彈 漲52點收16460點 上沖下洗近300點

台股今 (5) 日開盤空軍警報再度響起，一度重挫逾 240 點，摜破前波低點、回測年線，不過，官股券商持續進場穩盤，航運股急拉翻紅，IC 設計、封測、PCB 等中小型電子股也都吸引資金進駐，帶動指數急彈 52.4 點，收在全場最高 16460.75 點，成交值略增至 3281.79 億元，大盤上沖下洗震盪近 300 點。

台積電早盤下跌逾 2%，最低跌至 560 元，摜破年線支撐，隨著低接買盤進駐，終場強勢拉回平盤收 572 元；晶圓代工廠聯電及世界先進股價均翻紅。封測族群早盤賣壓沉重，不過，南茂、菱生、華東等盤中均翻紅，上漲 3-5%，力成、頎邦、超豐也在盤上表現，日月光投控則下挫近 3%，一度失守百元關卡。

驅動 IC 廠天鈺 9 月、第三季、前三季營收均創歷史新高，激勵今日股價直奔漲停，達 195.5 元，IC 設計股普遍翻紅強彈，敦泰也一度噴出漲停，其他包括聚積、凌陽、鈺創 、矽創、新唐等漲勢也相當強勁。瑞昱、義隆上漲 1-2%，聯發科仍下跌近 3%。

沉寂多日的 PCB 股，今天也受到買盤追捧，IC 載板廠南電、景碩強漲逾半根停板，欣興漲逾 2%，其他包括金像電、定穎、台表科、台郡等，也有不錯表現。面板股方面，友達率先強彈逾 6%，彩晶漲幅為 5%，近來遭到大股東奇美實業大舉出脫持股的群創，今天也上漲 2.7%。

航運股早盤殺聲隆隆，長榮一度失守百元關卡，隨著融資浮額清洗，吸引主力及低接買盤進場，萬海大漲近半根停板，陽明、長榮也都翻紅，台驊投控、中櫃、建新國際、四維航、宅配通均表現不俗，航空雙雄上漲 1-2%。

塑化股今天扮演穩盤要角，台塑領漲逾 3%，南亞漲近 2%，台聚家庭表現也不遑多讓，亞聚拉尾盤直逼漲停價，台聚、華夏勁揚 4-5%，聯成、國喬、中石化等漲勢都相當強勁。鋼鐵族群同步回神，中鋼上漲 1.7%，中鴻、春雨、威致、海光、新鋼、燁輝、燁興、志聯等均漲勢凌厲。