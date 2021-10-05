〈台股盤中〉開低挫逾200點 多頭拉抬面板、塑化股收斂跌幅

台股今 (5) 日受美股走跌、亞洲區域股市表現不振拖累，開盤重挫超過 200 點，盤中一度跌破前波低點，形成日 K 連三黑，市場專家認為，台股今天可能出現反彈，但上檔賣壓大，現階段仍以保留現金為宜。

台股今天以 16362.27 點開出，也是盤中最高點，盤中最低為 16162.17 點，加權股價指數盤中一度跌破 8 月 20 日大盤低點的 16248 點，估計集中市場全場成交值為 3527 億元。

證券分析師黃漢成指出，目前台股的走勢弱勢，雖然融資餘額水位持續下降，今天台股大盤由面板、塑化及第三代半導體族群力撐，台股今天可能出現反彈，但上檔賣壓仍不小，反彈後有可能再跌一波。

黃漢成說，台股大盤今天跌破 8 月 20 日低點，就第四季產業、景氣、原物料報價等都看不到亮點，此刻大盤只是跌深反彈並非回升，現階段保留現金為宜。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天反彈走勢，投資人應逢高調節弱勢股。

焦點股方面，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 今天盤中都走跌， 貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 昨日股價破底後，今天股價持續弱勢。